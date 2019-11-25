Американский генерал назвал сроки готовности гиперзвукового оружия ВВС США

Оба вида гиперзвуковых вооружений, разрабатываемых военно-воздушными силами, будут в начальной боевой готовности в 2022 году. Об этом в четверг, 22 ноября, заявил представитель командования материально-технического обеспечения ВВС США генерал Арнольд Банч.

Журналисты поинтересовались у него, почему гиперзвуковое оружие не было включено в стратегию научно-технологического развития американских ВВС до 2030 года.

По словам генерала, ВВС США уже реализуют две программы по созданию гиперзвукового оружия: Hypersonic Conventional Strike Weapon (HCSW) и и Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW).

"Мы считаем, что достигнем начальной боевой готовности применительно к гиперзвуковым [вооружениям] по одному из этих проектов или по обоим этим проектам в 2022-м", — цитирует Банча ТАСС.

Отмечается, что созданием систем HCSW и ARRW занимается компания Lockheed Martin. Первые летные испытания гиперзвуковых боевых блоков с системой воздушного запуска ARRW (также имеет обозначение AGM-183A), носителями которых стали стратегические бомбардировщики B-52, состоялись в США в июне текущего года.

Помимо ВВС, разработкой гиперзвуковых вооружений занимаются управление перспективных исследовательских программ минобороны США и ВМС.

Ранее в ноябре официальный представитель Пентагона Роберт Карвер заявил, что из-за развития Россией технологий гиперзвукового оружия у США возникло отставание в боевых возможностях, которое Вашингтону необходимо устранить.