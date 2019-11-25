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ТАСС

Российские танки в 2020 году укомплектуют "городской" защитой

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Кроме того, в следующем году примут 15 образцов бронетанковой и автомобильной техники, превосходящие по некоторым параметрам зарубежные аналоги

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Минобороны РФ в 2020 году поставит в войска комплекты дополнительной защиты танков и боевых машин, чтобы те могли эффективнее применяться в городах. Об этом в интервью газете "Известия" рассказал начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны, генерал-майор Сергей Бибик.

"Полученный в локальных вооруженных конфликтах опыт позволил нам завершить работы по созданию современных комплектов дополнительной защиты к серийным танкам и боевым машинам пехоты для их действий на урбанизированной местности. В 2020 году комплекты уже поставят в войска", - сказал Бибик. Он уточнил, что для подразделения спецназа закупят багги "Охотовед" и специальные бронированные автомобили "Есаул".

Генерал-майор рассказал газете, что в 2020 году будет принято 15 образцов бронетанковой и автомобильной техники, превосходящие по ряду параметров зарубежные аналоги. "На вооружение танковых и мотострелковых подразделений скоро поступят модернизированные боевые машины пехоты БМП-1М и БМП-2М с боевым модулем "Бережок", а также танки Т-80БВМ и Т-90М", - отметил Бибик.

Также он добавил, что для выполнения транспортных и боевых задач мотострелковых подразделений разработаны новые защищенные автомобили 4х4 "Тайфун-К": ЗА-53949А10 и ЗА-53949А10БМ. По его словам, они хорошо бронированы и смогут обеспечить защиту экипажа и десанта от стрелкового оружия, мин и осколков снарядов.

"Машина ЗА-53949А10БМ оборудована дистанционно-управляемые пулеметным боевым модулем, что позволит ей выполнять ряд сложных огневых задач. Для медицинских подразделений обеспечения на базе этого автомобиля созданы защищенные санитарные машины ЗСА-Т и ЗСА-П", - добавил Бибик.

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