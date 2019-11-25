Войти
bmpd.livejournal.com

Официальный спуск на воду океанографического исследовательского судна "Академик Агеев"

341
0
0

Как сообщается, 21 ноября 2019 года на ЗАО "Канонерский судостроительный завод" (Канонерский остров, Санкт-Петербург).состоялась официальная церемония спуска на воду из плавучего дока океанографического исследовательского судна (специального назначения) 1-го ранга "Академик Агеев" (заводской номер 451) проекта 16450 (шифр "Гараж-Гюйс"), строящегося для Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ) Министерства обороны Российской Федерации.

Океанографическое исследовательское судноа (специального назначения) 1-го ранга "Академик Агеев" (заводской номер 451) проекта 16450 (шифр "Гараж-Гюйс"), строящееся для Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ) Министерства обороны Российской Федерации, перед официальным спуском на воду из плавучего дока на ЗАО "Канонерский судостроительный завод". Санкт-Петербург, 21.11.2019 (с) ВКонтакте / vk.com/bolshayaigra_war

Как сообщил порталу Sudostroenie.info источник в судостроительной отрасли, мероприятие прошло в рабочем порядке при участии представителей Главного управления глубоководных исследований Министерства обороны России, представителей завода "Пелла", проектных организаций - СПМБМ "Малахит" и "Северного ПКБ", а также работников Канонерского завода.

Со стороны bmpd напомним, что строительство исследовательского судна "Академик Агеев" велось для ГУГИ на ОАО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла" (Отрадное, Ленинградская область) с 2015 года. Официальная церемония закладки "Академика Агеева" была произведена на новом судостроительном комплексе завода "Пелла" 15 сентября 2016 года. Головным разработчиком проекта 16450 является АО "Северное ПКБ" (информация по ОКР по данному судну содержалась в годовом отчете бюро за 2015 год).

Технический спуск на воду судна "Академик Агеев" на заводе "Пелла" был осуществлен без широкой огласки 21 декабря 2017 года. Судя по всему, в 2018-2019 годах работы на судне на "Пелле" практически не велись. 31 августа и 1 сентября 2019 года судно "Академик Агеев" было переведено по Неве с ОАО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла" для достройки на ЗАО "Канонерский судостроительный завод" (Канонерский остров, Санкт-Петербург).

По одному из источников, перевод судна для достройки на Канонерский судостроительный завод связан с отсутствием на "Пелле" дока соответствующих размеров, необходимого для докования в процессе достройки. Теперь "Академик Агеев" после докования официально спущен на воду уже на Канонерском заводе. Cрок сдачи судна, впрочем, остается неизвестным.

Океанографическое исследовательское судноа (специального назначения) 1-го ранга "Академик Агеев" (заводской номер 451) проекта 16450 (шифр "Гараж-Гюйс"), строящееся для Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ) Министерства обороны Российской Федерации, перед официальным спуском на воду из плавучего дока на ЗАО "Канонерский судостроительный завод". Санкт-Петербург, 21.11.2019 (с) Сurious / forums.airbase.ru

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Малахит С-ПМБМ
Минoбороны РФ
Пелла ОАО
СПКБ
Похожие новости
30.07.2018
День ВМФ России: главный парад, новинки флота и база в Сирии
26.09.2016
"Премьер" готовится к взлету
19.09.2016
Заложено океанографическое исследовательское судно "Академик Агеев"
29.07.2013
Блеск и нищета судпрома
04.07.2013
Программы по обновлению корабельного состава ВМФ РФ, реализованные в первой половине 2013 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.11 11:47
  • 3
Эксперт высказал предположение об аварии атомной подлодки в Южно-Китайском море
  • 25.11 11:47
  • 22
Российские БТР и БМП назвали бесполезными "автобусами"
  • 25.11 11:34
  • 23
NASA: Российские "Союзы" нам больше не нужны
  • 25.11 11:25
  • 2
Путин обозначил главную задачу "оборонки" на следующие 10 лет
  • 25.11 11:23
  • 13
В России испугались латвийской микроэлектроники в ядерной "Булаве"
  • 25.11 11:14
  • 27
Общественный совет при Минобороны России оценил разработки технополиса "Эра"
  • 25.11 10:48
  • 92
Первоочередная цель удара - радиолокационные станции.
  • 25.11 10:32
  • 18
Как Ту-160 ушел в отрыв … от реальности
  • 25.11 10:23
  • 3
Анатолий Сердюков: не надо рисовать апокалипсис, авиастроение будет жить
  • 25.11 09:43
  • 14
В России назвали МКС без США "тянущим на дно проектом"
  • 25.11 09:35
  • 36
Российскую "Булаву" признали "критически" небоеспособной
  • 25.11 07:41
  • 6
Проект перспективного японского универсального десантного корабля
  • 24.11 21:59
  • 4
ВДВ в 2019 году получили два батальона новой техники - Минобороны РФ
  • 24.11 21:09
  • 7
Бригады Сухопутных войск перешли на ударный комплекс "Искандер-М"
  • 24.11 18:07
  • 16
Глава Крыма назвал возвращение кораблей Украине жестом доброй воли