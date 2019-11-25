Официальный спуск на воду океанографического исследовательского судна "Академик Агеев"

Как сообщается, 21 ноября 2019 года на ЗАО "Канонерский судостроительный завод" (Канонерский остров, Санкт-Петербург).состоялась официальная церемония спуска на воду из плавучего дока океанографического исследовательского судна (специального назначения) 1-го ранга "Академик Агеев" (заводской номер 451) проекта 16450 (шифр "Гараж-Гюйс"), строящегося для Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ) Министерства обороны Российской Федерации.

Океанографическое исследовательское судноа (специального назначения) 1-го ранга "Академик Агеев" (заводской номер 451) проекта 16450 (шифр "Гараж-Гюйс"), строящееся для Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ) Министерства обороны Российской Федерации, перед официальным спуском на воду из плавучего дока на ЗАО "Канонерский судостроительный завод". Санкт-Петербург, 21.11.2019 (с) ВКонтакте / vk.com/bolshayaigra_war

Как сообщил порталу Sudostroenie.info источник в судостроительной отрасли, мероприятие прошло в рабочем порядке при участии представителей Главного управления глубоководных исследований Министерства обороны России, представителей завода "Пелла", проектных организаций - СПМБМ "Малахит" и "Северного ПКБ", а также работников Канонерского завода.

Со стороны bmpd напомним, что строительство исследовательского судна "Академик Агеев" велось для ГУГИ на ОАО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла" (Отрадное, Ленинградская область) с 2015 года. Официальная церемония закладки "Академика Агеева" была произведена на новом судостроительном комплексе завода "Пелла" 15 сентября 2016 года. Головным разработчиком проекта 16450 является АО "Северное ПКБ" (информация по ОКР по данному судну содержалась в годовом отчете бюро за 2015 год).

Технический спуск на воду судна "Академик Агеев" на заводе "Пелла" был осуществлен без широкой огласки 21 декабря 2017 года. Судя по всему, в 2018-2019 годах работы на судне на "Пелле" практически не велись. 31 августа и 1 сентября 2019 года судно "Академик Агеев" было переведено по Неве с ОАО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла" для достройки на ЗАО "Канонерский судостроительный завод" (Канонерский остров, Санкт-Петербург).

По одному из источников, перевод судна для достройки на Канонерский судостроительный завод связан с отсутствием на "Пелле" дока соответствующих размеров, необходимого для докования в процессе достройки. Теперь "Академик Агеев" после докования официально спущен на воду уже на Канонерском заводе. Cрок сдачи судна, впрочем, остается неизвестным.

Океанографическое исследовательское судноа (специального назначения) 1-го ранга "Академик Агеев" (заводской номер 451) проекта 16450 (шифр "Гараж-Гюйс"), строящееся для Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ) Министерства обороны Российской Федерации, перед официальным спуском на воду из плавучего дока на ЗАО "Канонерский судостроительный завод". Санкт-Петербург, 21.11.2019 (с) Сurious / forums.airbase.ru