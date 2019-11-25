Foreign Policy (США): в войнах будущего американским военным негде будет укрыться

Американский политолог высказывает свой взгляд на войны будущего. При этом он не объясняет, почему, с его точки зрения, армия США должна будет воевать именно с Россией и Китаем. Тем не менее автор считает, что американские военные не защищены от армий РФ и КНР, и дает рекомендацию, как это исправить.

Новые технологии позволят России и Китаю уничтожить американские базы и сети тылового обеспечения, включая те, что находятся на территории США.

Почти на всем протяжении своей истории Соединенные Штаты имели возможность вести войны с безопасного расстояния. Более двух столетий на континентальной части США не было ни одного крупного международного сражения, а их заморские территории не подвергались серьезным нападениям со времен Второй мировой войны, когда японцы разбомбили Перл-Харбор. В последние десятилетия даже американские базы за рубежом не сталкиваются с существенными военными угрозами.

Такой беспрецедентный иммунитет позволяет Америке вести войну по-особенному: она наносит массированные удары из почти неуязвимых и географически удаленных мест. Во время недавних войн в Афганистане, Ираке, Ливии и Сербии, например, американские военные пользовались безопасными базами и сетями тылового обеспечения, которые простираются от территории США до вражеских границ. Из этих многочисленных и безопасных мест военные могли сами выбирать себе сражения, исходя из стратегических соображений, и наносили воздушные и ракетные удары с большой эффективностью. Благодаря этому непосредственный исход войн никогда не вызывал у них сомнений (чего нельзя сказать о последствиях).

Однако в будущих войнах новые технологии позволят соперничающим с Америкой великим державам, какими являются Китай и Россия, осуществлять точные и разрушительные нападения на американские военные базы и сети тылового обеспечения, включая те, что находятся на территории США. Достижения в таких областях как авиакосмическая промышленность, робототехника, машинное обучение, 3D печать и наноматериалы позволяют создавать ракеты и смертоносные беспилотники нового класса, которые летят незаметно, преодолевают большие расстояния и сковывают крупные скопления войск. При этом затраты составляют лишь малую часть того, что приходится расходовать на традиционные пилотируемые виды вооружений.

В новых гиперзвуковых ракетах, например, скорость и дальность пуска баллистических ракет сочетается с маневренностью и точностью крылатых ракет. Беспилотные летательные аппараты и подводные снаряды преодолевают океанские расстояния. Созданные алгоритмы позволяют координировать действия роев из 1 000 с лишним дронов. 3D-принтеры для печати деталей из углеродного волокна могут делать 1 000 фюзеляжей беспилотников в день по цене менее 10 долларов за штуку. А благодаря наноматериалам эти беспилотники можно оснащать такими боезарядами, которые в два раза мощнее обычной взрывчатки.

Из-за широкого распространения таких технологий нынешние американские способы ведения войны устаревают. Создавая крупные и постоянно увеличивающиеся арсеналы ракет большой дальности и боевых беспилотников, Китай и Россия постепенно лишают вооруженные силы США оперативного простора и безопасных убежищ. С техникой предыдущих поколений для нанесения ударов по американским базам надо было совершать дерзкие и смелые налеты, которые обычно были слишком слабыми и спорадическими, чтобы серьезно ослабить боевую мощь США, или же наносить ракетно-ядерные удары, которые вызвали бы такой же мощный удар возмездия. Но сегодня Китай и Россия могут запустить тучи неядерных ракет и одноразовых дронов, которые нанесут серьезный урон американским системам, уничтожат американские огневые средства прямо на базах, нарушат работу сетей связи и разрушат жизненно важные склады горючего и боеприпасов.

Американским военным будет трудно быстро отреагировать на такие нападения, потому что они к ним не готовы. На большинстве баз очень мало, а то и вообще нет систем противоракетной обороны и защищенных убежищ. Боевые самолеты и корабли часто стоят под открытым небом рядом друг с другом. Связь между центрами управления и военнослужащими на поле боя зачастую осуществляется через спутники, которые летят по предсказуемым орбитам, а также по подводным кабелям, карты которых имеются в открытых источниках. Американские суда тылового обеспечения - это в основном безоружные пароходы, большая часть которых будет списана в течение ближайших 15 лет. Пополнять запасы боевых и материальных средств надводных кораблей и подводных лодок в море невозможно, и поэтому во время войны судам тылового обеспечения придется совершать челночные рейсы между театром военных действий и немногочисленными портами, находящимися на территории США и их союзников.

Столь вопиющая уязвимость США вкупе с быстрыми технологическими изменениями создает какой-то парадокс. У США самая мощная армия в мире, намного превосходящая все остальные, однако имитационное моделирование войн показывает, что она совершенно не защищена от российских и китайских ракет и беспилотных летательных аппаратов.

И эта проблема может еще больше обостриться. В попытке противостоять китайским и российским наступательным средствам, нацеленным на силы передового развертывания США, американские военные все больше полагаются на боевые системы, которым для нормального функционирования нужны хорошо защищенные базы и сети тылового обеспечения. Например, США тратят миллиарды долларов на создание нового бомбардировщика-невидимки В-21, чтобы иметь возможность преодолевать сети воспрещения доступа/блокирования зоны. Эти превосходные самолеты поступят на вооружение лет через десять, но Россия и Китай наверняка уже сейчас способны уничтожать их на земле. Обе страны размещают современные крылатые ракеты в морских контейнерах и смогут наносить из Мексиканского залива удары по авиабазе Уайтман в Миссури, где будут размещены В-21. Еще один пример. ВМС США в предстоящие 30 лет планируют построить сотни новых боевых кораблей и рассредоточить их, чтобы они действовали в составе небольших групп. Такие боевые действия на море в рассредоточенном построении снизят уязвимость США от вражеских систем воспрещения доступа/блокирования зоны; но потрепанным судам тылового обеспечения придется безостановочно снабжать сотни кораблей, разбросанных по морям и океанам на площади в миллионы квадратных миль. Между тем, Китай и Россия уже разработали планы нанесения ударов по путям снабжения ракетами и управляемыми минами.

Американским вооруженным силам пора готовиться к войне, в которой не будет безопасных убежищ. Вместо того, чтобы дожидаться начала войны, а потом перебрасывать за моря и океаны незащищенные авианосцы и танковые бригады, США должны заранее разместить ракетные пусковые установки и боевые дроны на территории союзников, а торговые суда направить в вероятные зоны конфликтов. Если вести речь о войнах против России и Китая, то такими зонами являются Балтийское, Восточно-Китайское и Южно-Китайское моря. Такие ракеты и беспилотники будут играть роль высокотехнологичных минных полей. Они смогут уничтожать китайские и российские экспедиционные силы, и не потребуют большого количества личного состава и сил обслуживания и снабжения. А поразить эти средства Китаю и России будет сложно. Такой подход основан на фундаментальной асимметрии военных целей США и их противников. Китаю и России для выполнения основных задач придется захватывать территорию (например, Тайвань или часть Прибалтики), а США будет достаточно воспрепятствовать такому захвату. Для выполнения такой задачи вполне подойдут современные ракеты и беспилотники.

У Соединенных Штатов достаточно техники и технологий для того, чтобы такая стратегия дала результат, но влиятельные силы внутри страны выражают сомнения в целесообразности их применения. Моряки хотят большие корабли, а не баржи с ракетами. В ВВС отдают предпочтение пилотируемым самолетам, а не беспилотным летательным аппаратам. Оборонные подрядчики хотят создавать дорогостоящие платформы для проецирования силы, а не дешевые боеприпасы, и многие члены конгресса разделяют их предпочтения, потому что навороченные системы вооружений и многолетний производственный цикл обеспечивают рабочие места в их избирательных округах. Чтобы выйти из этого тупика и привести американские способы ведения войны в соответствие с требованиями новой технологической эпохи, нужна твердая решимость руководства Министерства обороны и настойчивое давление со стороны образованного общества. История показывает, что Соединенные Штаты проводят капитальную перестройку своей военной стратегии и организации вооруженных сил только после мощных потрясений. Если следующим потрясением станет поражение в войне с более слабым, но технически подготовленным противником, это будет настоящая трагедия.

Майкл Бекли (Michael Beckley)