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ТАСС

Число задействованной в строительстве космодрома Восточный техники в декабре увеличится

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Космодром Восточный
Космодром Восточный.
Источник изображения: © Юрий Смитюк/TACC

Сейчас задействована 141 единица техники

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Количество техники, которая используется при строительстве второй очереди космодром Восточный, в декабре увеличится. Об этом сообщили ТАСС в Роскосмосе.

"На данный момент задействована 141 единица техники. В следующем месяце еще будет прибавление", - отметили в госкорпорации.

Сейчас на стройке заняты более 1,2 тыс. человек. Работы, подчеркнули в Роскосмосе, могут продолжаться практически при любых метеоусловиях.

"В случае необходимости устанавливается сооружение со специальными тепловыми условиями для проведения каких-то работ", - сказали в госкорпорации.

В ближайшее время для обеспечения температурных условий для заливки фундамента на Восточном будет установлен шатер. В начале ноября директор филиала дирекции ФКУ "Космодром Восточный" Игорь Оленичев сказал журналистам, что место строительства будет накрыто шатром 90 на 35 метров. Туда будут заезжать автомобили, краны для продолжения работ.

Вторая очередь строительства космодрома Восточный в Амурской области предполагает возведение стартового стола под тяжелые ракеты-носители "Ангара-А5" и сопутствующей инфраструктуры. В пресс-службе Роскосмоса сообщили ТАСС, что строительство объектов второй очереди "развивается по утвержденному плану и графикам". 15 декабря с опережением почти на полгода планируется установка технологического оборудования в хранилище кислорода и азота. Всего в плане второй очереди, пояснили в дирекции, планируется строительство еще 18 объектов, по которым ведется предконтрактная работа.

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Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
Роскосмос
Проекты
Восточный Космодром
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