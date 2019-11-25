Плохая наследственность: коррупция "дочек" подвела "Роскосмос"

В двух предприятиях отрасли выявили многомиллионные растраты

Следствие возбудило уголовное дело после проверки финансовой деятельности АО "Корпорация "Стратегические пункты управления" — это дочернее предприятие "Роскосмоса". Как рассказали "Известиям" источники в правоохранительных органах, бывшего гендиректора корпорации Владимира Полянского подозревают в незаконной выплате себе "золотого парашюта" размером почти в 5 млн рублей, а также в неправомерных начислениях премий руководителям подразделений и неуплате налогов на сумму 72 млн рублей. Кроме того, в научно-производственном объединении "Роскосмоса" — "Техномаш" — выявили коррупционную схему, связанную с обучением и трудоустройством фиктивной работницы. Опрошенные "Известиями" эксперты отметили, что выявление этих фактов стало результатом введения "Роскосмосом" жестких антикоррупционных мер.

Нескромная самооценка

Следственный отдел Четвертого управления МВД России возбудил уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями в отношении неустановленных лиц. Одним из фигурантов стал бывший гендиректор дочернего предприятия "Роскосмоса" — АО "Корпорация "Стратегические пункты управления" (СПУ ЦКБ ТМ) Владимир Полянский.

Источник "Известий" в правоохранительных органах рассказал, что 28 декабря 2018 года совет директоров акционерного общества решил уволить Владимира Полянского, а затем снова избрать его на ту же должность. Оба пункта внесли в один протокол.

Решение было исполнено ровно через месяц — 28 января 2019 года гендиректор уже своим приказом уволил себя, а на следующий день опять принял на прежнюю должность. Следствием установлено, что в указанный период он не прекращал работу на предприятии.

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При этом 24 января на основании ст. 279 Трудового кодекса РФ гендиректор сам себе выписал компенсацию за увольнение в размере 4,8 млн рублей (это его трехмесячный заработок). Все это стало основанием для возбуждения уголовного дела в отношении неустановленных лиц по ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями").

Кроме того, следствие выяснило, что в 2017 и 2018 годах бывший гендиректор корпорации неправомерно выплачивал вознаграждения своим подчиненным — руководителям подразделений — якобы за высокие достижения в труде при выполнении заказа Минобороны. Однако акты приемки проделанной работы ведомством подписаны не были, рассказал источник "Известий".

Еще раньше — в 2016 году вопросы к СПУ ЦКБ ТМ возникли у налоговой службы. Она выявила факты нарушений, допущенных должностными лицами корпорации и повлекших доначисление налога на прибыль и НДС на сумму в более 72 млн рублей, чем был причинен ущерб "Роскосмосу". В действиях бывшего гендиректора Владимира Полянского следствие усматривает признаки составов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 ("Присвоение или растрата группой лиц") и ст. 201 УК РФ.

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В корпорации "Стратегические пункты управления" "Известиям" не прокомментировали эти факты. А в "Роскосмосе" заявили, что официальной информации о возбуждении уголовных дел в госкорпорацию не поступало, сведений о возможном причинении ущерба действиями Владимира Полянского не имеется. При этом в "Роскосмосе" отметили, что в настоящее время с СПУ ЦКБ ТМ нет заключенных договоров. В госкорпорации подчеркнули, что информация о проектах, выполненных в 2017–2018 годах, носит закрытый характер.

Владимир Полянский фактически проработал в должности гендиректора СПУ ЦКБ ТМ 11 лет. Согласно сведениям из открытых источников, в феврале 2008 года он возглавил Центральное конструкторское бюро тяжелого машиностроения, преобразованное в 2012-м в корпорацию "Стратегические пункты управления". 1 августа 2019 года гендиректором СПУ ЦКБ ТМ стал Станислав Суворов.

Плохая наследственность

Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов рассказал "Известиям", что перечисленные коррупционные преступления были выявлены Службой экономической безопасности и противодействия коррупции "Роскосмоса".

— Затем материалы передали в правоохранительные органы, и те приняли соответствующие меры. Надо понимать, что у "Роскосмоса" очень плохая "наследственность": с 1990-х годов там стали появляться кланы и группы. Позже к этому "заговору оборонщиков" присоединилась молодая поросль, и всё вместе дало вот такой результат, — пояснил Кирилл Кабанов.

По его словам, за последние годы ситуация в "Роскосмосе" улучшилась — там появился очень сильный антикоррупционный контроль, кроме того, декларируемые сведения отслеживаются более жестко.

— Многие уже лишились из-за этого своих постов. Однако радоваться пока нечему — потенциал для наведения порядка в "Роскосмосе" есть, но предстоит еще много работы. Думаю, посадки еще точно будут, — считает эксперт.

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Завкафедрой трудового права и соцобеспечения ИПиНБ РАНХиГС Зоя Кондратьева рассказала "Известиям", что, с юридической точки зрения, если гендиректора увольняют, а потом назначают на должность заново, то нарушением законодательства это не считается.

— Очень многое зависит от компании — нужно смотреть ее устав, чтобы понять, кто уполномочен заключать и расторгать трудовые договоры. Если гендиректор назначен протоколом совета директоров, то и освобождает его этот же совет. Деньги при увольнении получают те директора, к которым нет нареканий, — сказала Зоя Кондратьева.

Но если увольнение и последующее назначение гендиректора на ту же должность — не нарушение закона, то компенсация всё же вызывает вопросы. Учитывая, что Владимир Полянский фактически не прекращал работу на предприятии, возмещение ему возможных неблагоприятных последствий, вызванных потерей работы, считается неправомерным расходованием средства АО и противоречит требованиям ФЗ № 208, пояснил источник "Известий", знакомый с материалами дела.

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Распространенной практикой стала ситуация, когда люди, занимая руководящую должность, начисляют себе премии и обеспечивают так называемые "золотые парашюты", отметила в разговоре с "Известиями" председатель совета организации "Комитет по противодействию коррупции и содействию общественной безопасности" Марина Галюченко. Она считает, что по таким делам очень не хватает реальных сроков наказаний.

— Сейчас процветает корпоративная безответственность, идет нравственный слом в профессиональном сообществе. Там, где есть бюджетные деньги, люди думают только о том, как их присвоить, а небольшую часть дают подчиненным, чтобы те молчали об их действиях, — сказала Марина Галюченко.

Таинственный сотрудник

По словам источника "Известий", внимание следственных органов привлекла и деятельность научно-производственного объединения "Техномаш". Как сообщается на его сайте, он является головным предприятием "Роскосмоса" по технологическому обеспечению создания изделий ракетно-космической техники (РКТ).

В августе 2016 года был заключен трехсторонний ученический договор на сумму 1 млн рублей между НПО "Техномаш", Российским университетом дружбы народов (РУДН) и гражданкой А. Давидюк, не работающей на предприятии. Согласно документу, девушка должна была обучаться на филологическом факультете вуза.

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В феврале 2017 года служебной запиской начальника управления центра информационных технологий в отделе научно-технической документации ввели должность техника, на которую впоследствии приняли Давидюк. Однако за всё время действия трудового договора на рабочем месте она ни разу не появилась, что подтвердилось объяснительными записками ее непосредственного руководителя и ответственного за ведение табельного учета. Опрошенные сотрудники отдела рассказали, что свою "коллегу" в НПО никогда не видели. Тем не менее девушка числилась на рабочем месте даже в те дни, когда вообще отсутствовала на территории России.

С 1 июля 2018 года Давидюк была уволена по собственному желанию, а предприятие расторгло договор с РУДН. Невозвратные затраты на обучение составили 500 тыс. рублей, а за время действия трудового договора Давидюк выплатили зарплату в размере более 298,2 тыс. рублей.

В "Техномаше" "Известиям" рекомендовали обратиться за интересующей информацией в "Роскосмос". В госкорпорации по этому вопросу от комментариев воздержались.

Елена Сидоренко, Анна Урманцева, Ярослава Костенко