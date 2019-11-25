"Танки оснастят комплектом для боя в городе"

Начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны Сергей Бибик — о новой военной технике, которая будет принята на вооружение в 2020 году

Уже в следующем году российские бронемашины начнут оснащать комплектом для боя в городе. Кроме того, мотострелки получат бронированные автомобили "Тайфун-К" и грузовики "Мотовоз-М" и "Торнадо-У", а спецназ — багги "Охотовед" и машины "Есаул". В целом доля новой техники в частях постоянной готовности сегодня уже превысила 50%. Об этом в интервью "Известиям" рассказал начальник Главного автобранетанкового управления Минобороны, генерал-майор Сергей Бибик.

— Сергей Владимирович, в ноябре Главное автобронетанковое управление (ГАБТУ) отмечает 90-летие со дня образования. Что оно собой представляет и чем занимается?

— ГАБТУ — это межвидовой (касающийся всех видов ВС и родов войск. — "Известия") орган военного управления, который отвечает за танко- и автотехническое обеспечение. В сферу нашей компетенции входят разработка и модернизация бронетанкового вооружения и автомобильной техники и поставка их в войска. А также организация эксплуатации и восстановления техники и техническая подготовка личного состава.

В реализации всех этих задач помимо Главка участвуют предприятия ОПК, научно-исследовательские организации и военные учебные заведения, автобронетанковые службы в войсках, а также войсковые ремонтно-восстановительные части.

— В каком направлении, на ваш взгляд, сегодня должна развиваться военная техника?

— Военно-политическая обстановка такова, что Вооруженные силы должны быть в состоянии противодействовать, с одной стороны, иррегулярным формированиям, а с другой — противнику, оснащенному самым современным, высокотехнологичным оружием. Поэтому нам необходимо иметь средства, которые как минимум не уступают аналогичным зарубежным образцам техники.

Танк Т-72Б3 и самоходные артиллерийские установки "Мста-С" на сборах главного автобронетанкового управления Источник изображения: Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Одно из приоритетных направлений нашей работы — планомерное увеличение количества новой бронетанковой и автомобильной техники в войсках. И с каждым годом доля современных образцов увеличивается. К примеру, сегодня данный показатель в частях и соединениях постоянной боевой готовности составляет 50% по бронетанковой технике (в 2018-м году — 48%). А вот по автомобильной технике мы вышли на 61% (в 2018-м году — 57%).

— Какую новую технику получат российские войска в следующем году?

— В 2020 году на вооружение и снабжение будет приняты 15 образцов бронетанковой и автомобильной техники. По своим характеристикам они не уступают зарубежным аналогам, а по ряду параметров их превосходят.

Так на вооружение танковых и мотострелковых подразделений скоро поступят модернизированные боевые машины пехоты БМП-1М и БМП-2М с боевым модулем "Бережок", а также танки Т-80БВМ и Т-90М. Эти боевые машины доработаны с учётом боевого опыта локальных вооруженных конфликтов последних лет.

Боевая машина пехоты БМП-2М с боевым модулем "Бережок" Источник изображения: Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Для выполнения транспортных и боевых задач мотострелковых подразделений разработана новая линейка защищенных автомобилей 4х4 "Тайфун-К": ЗА-53949А10 и ЗА-53949А10БМ. Автомобили обладают высоким уровнем бронирования и обеспечивают защиту экипажа и десанта от стрелкового оружия, мин и осколков снарядов. Машина ЗА-53949А10БМ оборудована дистанционно-управляемые пулемётным боевым модулем, что позволит ей выполнять ряд сложных огневых задач. Для медицинских подразделений обеспечения на базе этого автомобиля созданы защищённые санитарные машины ЗСА-Т и ЗСА-П.

Бронеатомобиль "Тайфун-К" на военно-техническом форуме "Армия-2019" Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Для перевозки грузов в 2020 году в войска поступят грузовые автомобили многоцелевого назначения "Мотовоз-М" и "Торнадо-У". Предусмотрено, что на них можно будет установить различные виды вооружения.

— Последние десятилетия перед мировым танкостроением особенно остро стоит вопрос применения танков в боях в городской застройке. Удалось вам как-то решить эту проблему?

— Полученный в локальных вооруженных конфликтах опыт позволил нам завершить работы по созданию современных комплектов дополнительной защиты к серийным танкам и боевым машинам пехоты для их действий на урбанизированной местности. В 2020 году комплекты уже поставят в войска.

— Особую роль в локальных конфликтах играют подразделения спецназа. Какие машины достанутся им?

— Будут закуплены багги "Охотовед", а также специальные бронированные автомобили "Есаул".

Специальное транспортное средство "Есаул" (на переднем плане) Источник изображения: Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

— В последнее десятилетие в войска поступило много машин самых разных классов и типов. Для обслуживания и ремонта такой большой номенклатуры требуются специалисты и средства. Как вы решаете эту задачу?

— В настоящее время предприятия промышленности ведут ряд работ. Их задача — создать перспективные образцы подвижных средств технического обслуживания и ремонта танков и боевых машин. В 2021 и 2022 годах появится техника, которая позволит оптимизировать парк средств ремонта и эвакуации, и создать линейку подвижных унифицированных ремонтных мастерских и эвакомашин.

— Этой осенью состоялось масштабное стратегическое учение "Центр-2019", в котором были задействованы тысячи единиц техники. Какие задачи решало ваше управление в ходе маневров и какие выводы были сделаны по их итогам?

— В ходе учений отрабатывали многие вопросы, касающиеся восстановления всех находящихся на вооружении образцов военной техники. В нынешнем году в район комплексного восстановления мы направили расширенный контингент. Задействовали ремонтные подразделения практически от всех родов войск и служб. Полученный опыт мы будем внедрять в повседневную практику, вносить соответствующие изменения в наставления и другие руководящие документы.

Алексей Рамм, Роман Крецул