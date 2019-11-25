В Сызрани возобновляется подготовка вертолетчиков для Морской авиации ВМФ России

Как сообщил 20 ноября 2019 года Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, Сызранский филиал Военного учебно-научного центра ВВС "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" начиная со следующего учебного года возобновит теоретическую подготовку курсантов на вертолеты Ка-27ПЛ, Ка-27ПС и Ка-29 для ВМФ России.

Учебные вертолеты "Ансат-У" (на переднем плане) и Ка-226 из состава Сызранского филиала Военного учебно-научного центра ВВС "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (с) Министерство обороны России

Кроме того, в будущем в филиале будет организовано обучение курсантов на тяжелый транспортный вертолет Ми-26 новой модификации. Сегодня будущие офицеры в Сызрани учатся летному делу на учебных и учебно-боевых вертолетах "Ансат-У", Ми-8 и Ми-24 всех модификаций. При этом теоретически курсанты осваивают такие вертолеты, как Ми-8МТВ-5, Ми-8АМТШ, Ка-52, Ми-35, Ми-28Н и Ми-28НМ.

При подготовке молодых вертолетчиков используется опыт применения частей и подразделений армейской авиации в Сирии, на основе которого в военном вузе внесены изменения в квалификационные требования к выпускникам, скорректирована основная профессиональная образовательная программа, разрабатываются новые учебные пособия, изменена программа летной практики выпускного курса.

Приобретенный в Сирии боевой опыт также положен в основу проводимых летно-тактических учений.