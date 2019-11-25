Войти
bmpd.livejournal.com

В Сызрани возобновляется подготовка вертолетчиков для Морской авиации ВМФ России

422
0
+1

Как сообщил 20 ноября 2019 года Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, Сызранский филиал Военного учебно-научного центра ВВС "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" начиная со следующего учебного года возобновит теоретическую подготовку курсантов на вертолеты Ка-27ПЛ, Ка-27ПС и Ка-29 для ВМФ России.

Учебные вертолеты "Ансат-У" (на переднем плане) и Ка-226 из состава Сызранского филиала Военного учебно-научного центра ВВС "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (с) Министерство обороны России

Кроме того, в будущем в филиале будет организовано обучение курсантов на тяжелый транспортный вертолет Ми-26 новой модификации. Сегодня будущие офицеры в Сызрани учатся летному делу на учебных и учебно-боевых вертолетах "Ансат-У", Ми-8 и Ми-24 всех модификаций. При этом теоретически курсанты осваивают такие вертолеты, как Ми-8МТВ-5, Ми-8АМТШ, Ка-52, Ми-35, Ми-28Н и Ми-28НМ.

При подготовке молодых вертолетчиков используется опыт применения частей и подразделений армейской авиации в Сирии, на основе которого в военном вузе внесены изменения в квалификационные требования к выпускникам, скорректирована основная профессиональная образовательная программа, разрабатываются новые учебные пособия, изменена программа летной практики выпускного курса.

Приобретенный в Сирии боевой опыт также положен в основу проводимых летно-тактических учений.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
Ансат
КА-226
Ка-27ПЛ
Ка-27ПС
Ка-29
Ка-52
Ми-24
Ми-26
Ми-28Н
Ми-35
Ми-8
Ми-8АМТ
Ми-8МТ
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
18.11.2019
Сызранское училище возобновит подготовку вертолетчиков для палубной авиации ВМФ РФ
17.02.2016
Российская воздушная кампания в Сирии: первые выводы
20.05.2014
Конкурировать - значит меняться
29.02.2012
Настоящее и будущее корпорации «Вертолеты России»
21.03.2011
ВВС России получают пополнение
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.11 11:34
  • 23
NASA: Российские "Союзы" нам больше не нужны
  • 25.11 11:25
  • 2
Путин обозначил главную задачу "оборонки" на следующие 10 лет
  • 25.11 11:23
  • 13
В России испугались латвийской микроэлектроники в ядерной "Булаве"
  • 25.11 11:14
  • 27
Общественный совет при Минобороны России оценил разработки технополиса "Эра"
  • 25.11 10:48
  • 92
Первоочередная цель удара - радиолокационные станции.
  • 25.11 10:32
  • 18
Как Ту-160 ушел в отрыв … от реальности
  • 25.11 10:23
  • 3
Анатолий Сердюков: не надо рисовать апокалипсис, авиастроение будет жить
  • 25.11 09:43
  • 14
В России назвали МКС без США "тянущим на дно проектом"
  • 25.11 09:35
  • 36
Российскую "Булаву" признали "критически" небоеспособной
  • 25.11 09:18
  • 2
Эксперт высказал предположение об аварии атомной подлодки в Южно-Китайском море
  • 25.11 07:41
  • 6
Проект перспективного японского универсального десантного корабля
  • 25.11 07:08
  • 19
Российские БТР и БМП назвали бесполезными "автобусами"
  • 24.11 21:59
  • 4
ВДВ в 2019 году получили два батальона новой техники - Минобороны РФ
  • 24.11 21:09
  • 7
Бригады Сухопутных войск перешли на ударный комплекс "Искандер-М"
  • 24.11 18:07
  • 16
Глава Крыма назвал возвращение кораблей Украине жестом доброй воли