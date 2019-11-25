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61-я зенитная ракетная бригада в Центральном военном округе получает ЗРК "Бук-М3"

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Как сообщила 20 ноября 2019 года пресс-служба Центрального военного округа, военнослужащие зенитного ракетного соединения [61-й зенитной ракетной бригады] 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа, дислоцированного в Алтайском крае, отметили 50-летний юбилей со дня образования.

Боевые машины дивизиона зенитного ракетного комплекса 9К317М "Бук-М3" на марше (с) Министерство обороны России

На торжественном мероприятии присутствовал личный состав соединения, ветераны Вооруженных Сил. Перед военнослужащими и гостями выступил командир зенитного ракетного соединения полковник Марат Усманов, который поблагодарил коллектив за образцовое исполнение служебных обязанностей, поздравил со знаменательной датой, отметив, что именно в юбилейные дни зенитчики приступают к переподготовке на новые образцы вооружения и военной техники.

Новые комплексы ЗРК "Бук-М3" должны повысить боевые возможности соединения.

Заключительным этапом переподготовки станут стыковочные стрельбы из новейших комплексов, которые пройдут во время полевого выхода на полигоне Капустин Яр.

Командир соединения вручил отличившимся военнослужащим грамоты и ценные подарки.

В соответствии с директивой Генерального штаба Вооруженных Сил СССР от 15 января 1969 года в период с 20 мая по 1 июля 1969 года в городе Слуцке была сформирована зенитная ракетная бригада. В 1992 году соединение было передислоцировано в Алтайский край.

Со стороны bmpd укажем, что 61-я зенитная ракетная бригада была сформирована в 1969 году в Слуцке (Белорусский военный округ) с оснащением ЗРК 2К11 "Круг". В конце 1969 года бригада была переброшена в ГДР в Штаатс и вошла в состав армейского комплекта 2-й гвардейской танковой армии Группы советских войск в Германии. В 1992-1993 годах бригада выведена из ФРГ в Бийск (Алтайский край), где дислоцируется и поныне, входя в состав сперва 28-го армейского корпуса, а с 1998 года - 41-й общевойской армии. После вывода из Германии 61-я бригада была перевооружена с ЗРК 2К11 "Круг" на ЗРК 9К37М "Бук-М1". В 2016 году бригада была перевооружена на ЗРК 9К317 "Бук-М2", а теперь перевооружается на новый ЗРК 9К317М "Бук-М3".

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