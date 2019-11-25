Project Syndicate (США): cоздание европейско-японского альянса надежды

Вопреки географии, Япония и Евросоюз ещё никогда не были так близки. В давних трансатлантических связях Европы возникла напряжённость, а Китай превратился в проблему, поэтому Евросоюз занялся поиском союзников-единомышленников в Тихоокеанском регионе. А там нет никого лучше Японии, считает бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Вопреки географии, Япония и Евросоюз ещё никогда не были так близки. В условиях, когда в давних трансатлантических связях Европы возникла напряжённость, а Китай превратился в проблему, Евросоюз занялся поиском союзников-единомышленников в Тихоокеанском регионе. А там нет никого лучше Японии.

Союз ЕС и Японии - это не просто какие-то интересы; это отношения, опирающиеся на общие ценности - свобода, демократия и открытые рынки. Сегодня эти ценности под угрозой. США решили заключать сделки с миром, а не вести его вперёд, в то время как Китай бросает вызов демократии в своём ближайшем зарубежье и переписывает международные правила, призванные оберегать мир и глобальную стабильность.

У Европы нет той геополитической силы и единства, которые нужны для того, чтобы на фоне китайского ревизионизма и глобального отступления США начать выполнять прежнюю роль Америки - защитника основанного на правилах многостороннего порядка. И поэтому Европе нужны друзья, подобные Японии: настало время активизировать наши двухсторонние отношения.

К счастью, ЕС и Япония уже заложили серьёзный фундамент для этого. Заключённое ими недавно соглашение о свободной торговле, наряду с развивающимся стратегическим партнёрством, стало сигналом для изоляционистов во всём мире. Около 74 тысяч компаний ЕС (78% из них это небольшие фирмы) сегодня осуществляют экспорт в Японию, и примерно 550 тысяч человек в странах ЕС работают на японские фирмы. Очевидно, что торговое соглашение между двумя из четырёх крупнейших в мире рынков укрепит эти взаимовыгодные отношения.

Сегодня, опираясь на эти достижения, Европа и Япония должны развивать совместные инициативы в областях, представляющих для них общий интерес. Следует особо выделить четыре области: глобальная торговля; цифровые нормы, в том числе касающиеся данных; инвестиции в Африку; развитие взаимосвязей в Азии.

Первый из предметов озабоченности - это Всемирная торговля организация, которая нуждается в серьёзной реформе. Да, базовые принципы ВТО по-прежнему разумны, вопреки тому, что говорят о них некоторые мировые лидеры. Но механизмы этой организации нужно обновить в ответ на попытки Китая переписать глобальные правила так, чтобы добиться доминирования компаний-монолитов, поддерживаемых государством, в промышленных отраслях в странах Азии, Африки и Европы. Америка отреагировала на это торговыми войнами, от которых экономически поигрывают все. В свою очередь, торговое соглашение ЕС и Японии показывает, что есть и более позитивный путь вперёд, способствующий росту экономики.

Более того, в основе всех торговых и инвестиционных соглашений должен лежать принцип взаимности. Мы хотим торговать с Китаем, но на справедливых и равных условиях. Мы не должны наивно относиться к тому, как Китай скупает стратегические активы и технологические ноу-хау для накапливания своего влияния в некоторых странах ЕС. В Европе мы лишь начинаем осознавать этот риск.

Что касается цифровых правил, то здесь ЕС и Япония гармонизировали стандарты потоков данных. Это привело к принятию "решения об адекватности", которое делает возможными свободные потоки данных, одновременно предоставляя гражданам контроль над персональными данными.

В ближайшие несколько десятилетий, благодаря своему дальнейшему распространению, искусственный интеллект, технологии распознавания лиц и мобильные сети 5G превратятся в экзистенциальные проблемы. В XIX веке тот, кто контролировал море, контролировал мир. В нынешнем веке миром будет править тот, кто устанавливает глобальные цифровые правила; и это должны делать демократические страны. И в этом отношении ЕС и Япония вновь оказались именно там, где должны быть: на передовом фронте установления полезных мировых стандартов.

Именно поэтому ЕС следует поддержать предложение премьер-министра Японии Синдзо Абэ использовать соглашение ЕС и Японии о потоках данных в качестве золотого стандарта, на базе которого может быть разработан глобальный договор. Правительство Великобритании также работает над этим вариантом своих договорённостей после Брексита, что позволит создать критическую массу, с помощью которой можно будет привлечь к этой работе и США. Формирующаяся "цифровая демократическая фракция" должна будет не допустить, чтобы Китай перекодировал интернет в соответствии со своими авторитарными методами.

В Африку Китай приходит с чековой книжкой, а Европа - с книгой правил. ЕС и Международный валютный фонд применяют строгие требования к своим инвестициям, в то время как требования Китая значительно менее прозрачны. В результате, Китай стал первоочередным кредитором для многих африканских стран, но в ходе этого процесса он создаёт зависимые государства.

У многих стран ЕС имеются исторические связи и обязательства перед Африкой, но инвестиции в развитие этого континента отвечают и интересам Японии. И ЕС, и Япония хотят видеть, как Африка развивает открытую, рыночную экономику, управляемую принципом верховенства закона. Нам следует искать новые формы сотрудничества в этой сфере.

Европа должны также поддержать работу по налаживанию связей между демократическими союзниками в Индо-Тихоокеанском регионе. В частности, важный проект "Индо-Тихоокеанского экономический коридор" призван усилить крупнейшие демократические страны Азии, улучшив качество инфраструктуры для коммерции и обмена. Этот проект резко контрастирует с китайской инициативой "Пояс и путь", которая мотивируется чистым эгоизмом. И как инвестиции в Африку отвечают интересам Японии, то же самое можно сказать и о европейских инвестициях в развитие взаимосвязей в Индо-Тихоокеанском регионе.

Евросоюз пытается расширить свой суверенитет в мире, в котором он оказался сжат между двумя великими державами с конкурирующими моделями развития. На фоне серьёзных геополитически проблем всё чаще раздаются призывы создать "Крепость Европу", основанную на принципах протекционизма и стратегического отступления. Но должно произойти нечто противоположное: Европа не сможет стать суверенной, если не будет лидером, объединяющим союзников-единомышленников ради защиты наших общих интересов.

Я уже давно говорю о том, что Япония является важнейшим партнёром в глобальной борьбе за свободу и демократию. В качестве генерального секретаря НАТО я был горд подписать соглашение о партнёрстве с Абэ. Для меня это было нечто большее, чем просто соглашение, это был сигнал: демократические страны должны вместе бороться с авторитаризмом.

И сегодня ЕС и Япония должны вместе вести эту борьбу. Углубление нашей взаимной дружбы создаёт наилучшие шансы для демократического мира.

Андерс Фог Расмуссен (Anders Fogh Rasmussen)