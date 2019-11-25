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Независимое военное обозрение

Китайские дроны-киллеры напугали Америку

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Фото сайта ekd.me
Фото сайта ekd.me.

Вашингтон намерен бороться с новой угрозой радикальным способом

Одной из новинок китайского авиапрома, представленной на авиасалоне Dubai Airshow 2019, стал беспилотный вертолет U8EW (другое обозначение – AV500W). Полноразмерный макет машины, способной работать в полностью автономном режиме, был представлен на стенде корпорации AVIC. Впрочем, сегодня существует две версии такого беспилотника, которые могут решать широкий круг задач, в том числе обеспечивать осуществление поисково‑спасательных операций, вести разведку и наблюдение, а также наносить удары с применением высокоточных средств поражения.

Дрон‑разведчик может оснащаться оптико‑электронной системой на гиростабилизированном подвесе и РЛС с синтезированной апертурой, которая размещается на внешней подвеске. Ударная же версия оснащается пулеметом, а также управляемыми ракетами класса "воздух‑поверхность" FT‑8D с дальностью стрельбы 4, 5‑5,0 км или высокоточными управляемыми авиабомбами с лазерным наведением. Дрон также может оснащаться средствами связи, аппаратурой радиотехнической разведки и т.п.

Максимальная взлетная масса беспилотника – 470 кг, масса полезной нагрузки – около 160 кг, длина – 7 м, радиус действия – около 200 км, продолжительность полета – от 4 часов (ударный вариант) до 8 часов (вариант разведчика).

Следует отметить, что в последнее время китайские компании, специализирующиеся на разработке беспилотных летательных аппаратов (БЛА) различных типов, предпринимают активные усилия по продвижению своей продукции на международном рынке вооружений, в том числе и в регионе Ближнего и Среднего Востока. Причем речь идет как о дронах‑разведчиках, так и о разведывательно‑ударных БЛА. Последнее вызывает серьезную озабоченность Вашингтона.

В частности, выступая 5 ноября с.г. на конференции, организованной Комиссией по национальной безопасности в сфере искусственного интеллекта, министр обороны США Марк Эспер особо подчеркнул, что КНР уже осуществляет в регион Ближнего и Среднего Востока экспорт своих БЛА, способных наносить авиаудары в автономном режиме.

"Китайское правительство уже экспортирует на Ближний и Средний Восток ряд самых современных воздушных дронов военного назначения, а также готовится начать экспорт следующего поколения своих "стелс"-БЛА, как только они станут доступны, – заявил глава Пентагона. – Причем китайские производители оружия продают дроны, которые, по их утверждению, обладают полной автономностью, включая способность наносить убийственные прицельные удары".

Страх перед китайскими беспилотниками в Америке оказался столь велик, что, как стало известно в конце октября с.г., руководство Министерства внутренних дел (МВД) приняло беспрецедентное решение приземлить весь парк БЛА, недавно приобретенных у одной из китайских компаний. Дело в том, что сотрудники министерства посчитали, что эти летающие роботы могут в прямом смысле слова находиться на службе у китайской разведки, сливая ее аналитикам всю информацию (включая фото- и видеоданные), которую они собирают по всей Америке.

А ведь ряд специалистов этого ведомства и независимые эксперты еще до того, как министерство приобрело у Поднебесной партию дронов, предупреждали об опасности закупки китайской продукции, поскольку, по их мнению, спецслужбы КНР могут иметь доступ к системам управления и обмена данными этих БЛА.

Тогда их слушать не захотели, зато теперь поставить на прикол было решено не только беспилотники, собранные в КНР, но еще и те аппараты, которые содержат какие‑либо комплектующие китайского производства. Исключение сделано только для тех дронов, которые заняты в операциях, где имеется угроза для человеческой жизни или имуществу. В этом случае воздушные роботы продолжат свою работу.

Впрочем, дронофобия в Америке выходит уже далеко за пределы просто подозрительного отношения к беспилотникам из Поднебесной. Угроза со стороны этих аппаратов для нацбезопасности если и не заняла первое место, то уж точно находится в "топлисте озабоченностей" Вашингтона. Дело дошло до того, что всесильное Министерство внутренней безопасности, которое не следует путать с упомянутым выше МВД, решило предоставить Федеральной службе воздушных маршалов право применять противодроновые системы, стоящие на вооружении Пентагона, против неопознанных БЛА, которые будут обнаружены в районе американских аэропортов и могут, по мнению специалистов этой службы, представлять какую‑либо угрозу.

Однако эта инициатива показалась чересчур радикальной даже конгрессменам‑республиканцам, практически во всем поддерживающим президента Дональда Трампа и его администрацию. Так, заместители председателей комитетов Палаты представителей Конгресса по внутренней безопасности и по транспорту и инфраструктуре Майк Роджерс и Сэм Грэйвс направили 14 ноября с.г. на имя исполняющего обязанности министра внутренней безопасности Чеда Вулфа письмо, в котором указали на ошибочность такого решения, которое к тому же противоречит действующему законодательству.

"Никто не хочет, чтобы дроны вызывали сбои в работе наших аэропортов, но поспешно передать полномочия сбивать дроны агентству, которое не имеет серьезных знаний или опыта в том, как работает наша система контроля воздушного пространства, безответственно и опасно", – подчеркнули конгрессмены‑республиканцы в своем совместном заявлении по данному поводу.

В общем, как говорится, погорячились чиновники Министерства внутренней безопасности. С другой стороны, их тоже можно понять: небольшие летающие роботы за последние годы неоднократно становились причиной сбоев в работе аэропортов по всему миру. Ну а события в лондонском аэропорту Гатвик в декабре 2018 года и вовсе шокировали все авиационное сообщество. Напомним, что тогда эта воздушная гавань, будучи "атакованной" дронами, вынуждена была почти на двое суток остановить работу. Были отменены и задержаны сотни рейсов, что затронуло около 140 тыс. пассажиров. Для обеспечения безопасности в район аэропорта пришлось даже перебросить специальные подразделения британских ВВС, оснащенные средствами борьбы с БЛА.

Судя по всему, американцы совершенно не собираются повторять печальный опыт британских коллег и намерены уничтожать бесчеловечных нарушителей еще на подлете. Осталось только уговорить конгрессменов либо изменить закон. Ну а когда они это сделают, то могут, к примеру, приобрести российский противодроновый комплекс "Пищаль‑ПРО", который тоже представлен на выставке Dubai Airshow 2019.


Владимир Щербаков

Заместитель ответственного редактора НВО

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