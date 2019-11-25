Кому достанутся украинские земли?

Китайские интересы в сегодняшней Украине

В сотрудничестве Пекина и Минска политическая составляющая (по крайней мере для Минска) всегда была не менее важна, чем экономическая ("Идеальный противовес". "НВО", 04.10.19). В сотрудничестве Пекина и Киева политическая составляющая отсутствовала вообще. Впрочем, это касалось всей внутренней и внешней политики Украины, особенно домайданной. В Украине очень быстро сложилась олигархическая модель власти, вся политика была направлена на разворовывание страны ее элитами.

Для Китая подобный вариант был чрезвычайно удобен. В Украине его традиционно интересовали военные технологии, агросектор и транзитное положение страны. Плодородная земля – это сегодня единственный по‑настоящему ценный ресурс, который остался у Украины, стремительно проматывающей научно‑промышленное наследие СССР. Хотя продажа земли в Украине до последнего времени была запрещена, коррупционные схемы позволяют легко обходить любые запреты, если заинтересованная сторона хорошо платит.

В 2012 году Киев и Пекин создали китайско‑украинский фонд инвестирования, который должен был аккумулировать 6 млрд долл. для вложений в украинское сельское хозяйство. Осенью 2013 года появились сообщения о том, что Китай подписал с Украиной контракт на аренду 3 млн га (30 тыс. кв. км, что примерно равно площади Бельгии или Армении) сельскохозяйственных земель за 3 млрд долл. Контракт должен был действовать на протяжении 99 лет с правом любой из сторон при желании его расторгнуть, но не ранее истечения 50 лет. За продление контракта через 50 лет Украина получала еще 3 млрд долл.

Данная информация была быстро опровергнута украинской стороной, агрохолдиногом KSG Agro. Якобы речь не идет ни о продаже земли, ни об аренде, а лишь о совместной деятельности. Однако данная формулировка представляется слишком расплывчатой.

Необходимо отметить, что 3 млн га – это 5% общей площади Украины, или 9% ее пахотных земель. Имелась неофициальная информация, что Китай на этом останавливаться не собирался и планировал арендовать еще от 9 до 17 млн га земли. Арендованные территории получали статус экстерриториальности, то есть находились бы под юрисдикцией КНР, а не Украины.

Ранее Китай уже заключил контракты на аренду земель сельхозназначения в Бразилии, Аргентине и нескольких африканских странах. Но нигде речь не шла об экстерриториальности, а суммарная площадь всех арендованных земель в Африке и Латинской Америке составила 2 млн га, меньше, чем в одной Украине.

Сделка становилась вдвойне уникальной, если посмотреть, какая организация арендовала землю с китайской стороны (в данном случае украинская сторона не отрицала того, кто являлся ее китайским контрагентом). В Африке и Латинской Америке земли арендуют китайские агрохолдинги, единственным занятием которых является именно сельское хозяйство. Владельцем же 5% территории Украины должен был стать Синьцзяньский производственно‑строительный корпус – особая структура НОАК. Как известно, СПСК осуществляет (совместно с НОАК и НВП) оккупационные функции в СУАР, одновременно занимаясь экономической деятельностью, в первую очередь – сельским хозяйством и строительством. Таким образом, НОАК в случае заключения описанной сделки получала бы в свое распоряжение значительную территорию практически в центре Европы.

На данный момент судьба проекта неясна. Видимо, он не реализуется, но совершенно не факт, что отменен навсегда. При этом Украина сумела несколько раз "кинуть" Китай, получив от него кредиты на поставки зерна, но осуществив эти поставки лишь на 10‑20%, остальное зерно на китайские деньги уходило в другие страны.

Весьма успешно развивалось военно‑техническое сотрудничество между КНР и Украиной. Отчасти оно было дополнением к российско‑китайскому сотрудничеству, поскольку многие комплектующие для российских боевых систем производились на Украине. Например, именно в Украине Китай приобретал ракеты средней дальности "воздух‑воздух" Р‑27 (общее количество – более 2 тыс.) для истребителей Су‑27, газотурбинные двигатели ДТ‑59 и ДА‑80 для эсминцев собственной постройки (пр. 051/В/С, 052/В/С/D), бомбосбрасывающие устройства для самолетов, ГАС для кораблей.

Закупались системы, производимые только в Украине, например, в 2002 году были приобретены станции пассивной радиоразведки "Кольчуга". Было закуплено некоторое количество техники из запасов ВС Украины, доставшихся ей от Советской армии, например, БТР‑70 и САУ 2С9. Наконец, поскольку для России Китай является как минимум конкурентом на рынке вооружений, как максимум – военной угрозой, она не очень охотно продает Китаю технологии производства вооружений, особенно новейшие. Поэтому Китай практически не скрывает, что считает Украину важнейшим альтернативным источником получения таких технологий. Примером этого является закупка кораблей на воздушной подушке. Речь идет о самых больших в мире КВП пр. 12322 "Зубр". Эти корабли производились как в России, так и в Украине. Первоначально Китай вел по этому поводу переговоры с Россией, однако та поставила условие закупки не менее 10‑15 КВП. Украина же согласилась продать всего 4 корабля и передать Китаю всю техническую документацию на них. Первые два корабля были построены в Феодосии, второй прибыл в Китай, когда Крым уже стал российским. Теперь КВП строятся в Китае как пр. 958, причем двумя единицами дело совершенно точно не ограничится.

Протест у Верховной рады. Фото Reuters

Неоценима помощь Украины в создании китайского авианосного флота. За 28 млн долл. (при стандартных ценах несколько млрд долл.), по сути даром, КНР приобрела в этой стране недостроенный авианосец "Варяг", который стал "Ляонином". При закупке было заявлено, что "Варяг" будет переделан в плавучее казино. Переоборудование и достройка авианосца в Китае шли при активном участии украинских инженеров. Также в Украине был приобретен прототип российского палубного истребителя Су‑33. Россия отказалась продавать Китаю такие самолеты, опасаясь копирования. В Китае этот прототип, известный как Т‑10К, был скопирован под названием J‑15, ведется его серийное производство. Также с помощью Украины создан китайский учебный центр палубной авиации на о. Хулудао, очень напоминающий аналогичный комплекс НИТКА в Крыму.

Необходимо отметить создание китайско‑пакистанско‑украинского танка МВТ‑2000 "Аль Халид". На нем установлен украинский дизельный двигатель 6ТД‑2 мощностью 1200 л.с. (аналогичные двигатели устанавливаются на украинских танках Т‑84, производных от Т‑80).

Двигателестроение является, пожалуй, основной сферой украинско‑китайского военного сотрудничества, поскольку в этой области КНР пока существенно отстает, а позиции Украины были очень сильны. Кроме танковых дизелей Украина пошла на официальную продажу Китаю технологий производства газовых турбин для военных кораблей. Также Китаю была продана технология производства ионно‑плазменных двигателей к космическим аппаратам.

Наибольший интерес для Китая представляет производство авиационных реактивных двигателей. Украина продала КНР технологию обслуживания двигателей АЛ‑31Ф для истребителей Су‑27 и Су‑30. Это в перспективе поможет Китаю полностью освободиться от зависимости от России в плане закупок авиационной техники.

На новейших китайских учебных самолетах устанавливаются украинские двигатели: на L‑15 – АИ‑222‑25F, на К‑8 – АИ‑25ТЛК (в перспективе – АИ‑25ТЛШ). Интересно, что сначала на К‑8 стояли американские двигатели TFE‑731‑2A‑2A.

На основе КРВБ Х‑55, купленных в Украине, Китай создал целое семейство крылатых ракет CJ‑10/DH‑10.

Гражданская война в Украине и переход Крыма в состав России создали Китаю целый ряд проблем. Затормозилась вышеупомянутая аренда сельхозземель, под сильным ударом оказалась реализация проекта глубоководного порта на западе Крыма. Глубоководный порт в районе Евпатории рассматривался в качестве важнейшего узла на Новом Шелковом пути, который теперь "Один пояс – один путь". Чтобы вернуться к проекту строительства этого порта, Китай должен официально признать факт принадлежности Крыма России, что в высшей степени затруднительно.

Тем не менее смена власти в Киеве отнюдь не разрушила украинско‑китайские отношения. Так, 15 мая 2014 года Верховная рада Украины ратифицировала Договор о дружбе и сотрудничестве с Китаем. А 21 июля 2014 года на сайте Министерства коммерции (внешней торговли) Китая был размещен "Обзор и перспективы развития китайско‑украинских торгово‑экономических связей". Чрезвычайно интересен заключительный абзац данного документа: "Невзирая на сегодняшние социальные потрясения и экономический спад, имея хорошую основу, богатые ресурсы, плодородные земли и трудолюбивый 45‑миллионный народ, Украина без сомнений сможет возродиться и достигнуть процветания за короткий период времени. Торгово‑экономическое сотрудничество между Украиной и Китаем будет способствовать стабильному и быстрому развитию, процветанию двух стран и улучшению жизни двух народов". Нет ни малейших сомнений в том, что в китайских официальных документах ни одно слово не может быть написано случайно. В частности, это касается упоминания о 45‑миллионном народе Украины. В подчеркивании численности населения страны не было ни малейшей необходимости, исходя из содержания документа. Единственный смысл – Пекин этой фразой демонстрирует, что считает Крым частью Украины (без Крыма ее население составляет менее 43 млн человек).

В марте 2015 года эта позиция Пекина была подтверждена на высшем уровне. Премьер Госсовета КНР (премьер‑министр, второе лицо в Китае) Ли Кэцян на пресс‑конференции по итогам 3‑й сессии ВСНП (парламент КНР) 12‑го созыва заявил, что Китай занимает объективную и справедливую позицию в украинском вопросе и уважает независимость, суверенитет и территориальную целостность этой страны. "Об этом я заявил в ходе недавней встречи в Европе с президентом Украины. Он спросил, можно ли довести до всеобщего сведения эти слова. Я ответил, что нет проблем, можно опубликовать мое оригинальное высказывание в прессе", – сказал китайский премьер. Что касается вопроса Крыма, продолжил Ли Кэцян, то причины его возникновения сложные, Китай также призывает к политическому решению путем диалога.

В феврале 2017 года Си Цзиньпинь и Петр Порошенко встретились и побеседовали на Всемирном экономическом форуме в Давосе. После этого посол КНР в Украине Ду Вэй заявил, что холодная зима в украинско‑китайских отношениях уже прошла, сейчас мы приветствуем очень энергичную весну.

Главным препятствием для Китая в Украине является полное отсутствие у последней какой‑либо стратегии в чем‑либо, а также размах бардака и коррупции, изумляющих даже привычных ко всему китайцев. Так, Украина "кинула" Китай не только с зерном, "растворился в пространстве" китайский кредит на строительство скоростной железной дороги из Киева до аэропорта Борисполь. Поэтому китайские инвестиции в украинскую экономику пока весьма невелики. Но вот торговля быстро растет, причем с огромным дефицитом для Украины. Украина продает Китаю зерно, продовольствие, железную руду, а покупает в первую очередь продукцию машиностроения и ширпотреб. Для вывоза аграрной продукции китайцы построили специальный терминал в порту Николаева.

Впрочем, постепенно китайцы приспосабливаются и к украинским реалиям, начиная и здесь реализовывать свой фирменный стиль. Так, на китайский кредит в Украине были построены 10 солнечных электростанций, которые затем китайская компания CNBM забрала себе в собственность в счет погашения этого же кредита.

Кроме того, прекрасно понимая, какой горькой является судьба украинского ВПК, Пекин стремится как можно быстрее взять с него всё, что осталось и представляет для Китая интерес. Уже после 2014 года Киев продолжил поставки в Китай газовых турбин ДА‑80 для китайских эсминцев пр. 052С/052D/055, а также продал три самолета‑заправщика Ил‑78. Осенью 2019 года в Китае был представлен учебно‑боевой самолет L‑15В с усовершенствованным вариантом украинского двигателя АИ‑222‑25, позволяющим самолету развивать сверхзвуковую скорость. Интересно, что Украина, испытывающая острый дефицит штурмовиков, хотела организовать лицензионное производство L‑15 на Одесском авиазаводе. Наш "стратегический партнер" Киеву не отказал, но поставил условие в своем стиле: он готов продать лишь сборочную линию, но все комплектующие должны поставляться из Китая. Пока данный вопрос завис.

Верховная рада готовится решить судьбу украинских земель. Фото с сайта www.rada.gov.ua

Весьма интересная история происходит с крупнейшим в мире транспортным самолетом Ан‑225 "Мрия". Украине от СССР достался его единственный летный экземпляр и один недостроенный самолет. Первый Украина эксплуатирует изо всех сил, зарабатывая хоть какие‑то деньги, второй за почти три десятилетия независимости она достроить так и не сумела. В конце 2016 года появилась информация о том, что за нее это сделает Китай, а деньги от его эксплуатации будет получать Украина. При этом соответствующий контракт с китайской стороны подписала никому ранее не известная гонконгская фирма. Вскоре тема достройки второго самолета как‑то увяла. Судя по всему, китайцы за три копейки приобрели полный пакет конструкторской документации на "Мрию". Теперь им, разумеется, достраивать украинский самолет совершенно незачем. Вполне вероятно, что через несколько лет Китай поднимет в воздух какой‑нибудь условный Y‑25, который будет удивительно похож на Ан‑225. Причем эти самолеты будут производиться как минимум десятками, что даст Китаю совершенно новые коммерческие возможности в сфере перевозки тяжелых крупногабаритных грузов. Это полностью убьет нынешний бизнес "Русланов", как российских, так и украинских. Заодно НОАК получит беспрецедентные возможности по "проецированию силы" на максимальном удалении от китайских границ.

Не менее интересна эпопея "Мотор Сича", запорожского предприятия по производству авиационных двигателей. Именно его двигатели, упомянутые выше, стоят на большинстве китайских учебных самолетов. И его же двигатели стоят на подавляющем большинстве российских вертолетов, включая и экспортные (в том числе на Ми‑17, поставляемых в Китай). Лишившись в 2014 году основного для себя российского рынка, завод испытывает серьезные проблемы. В настоящее время почти 75% акций "Мотор Сича" находятся в руках нескольких китайских компаний. В апреле 2018 года китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Technology Group подписали договор с "Укроборонпромом" о том, что они сосредотачивают у себя все китайские акции, после чего оставляют у себя 50%, 25% дарят Украине, при этом дают ей 100 млн долл. В результате китайцы получают контроль над производством и обслуживанием двигателей, по сути, всех вертолетов советского и российского производства (кроме Ми‑26), поскольку мощностей недавно запущенного завода в Санкт‑Петербурге для решения данной задачи пока явно недостаточно. На данный момент сделка "зависла" в Антимонопольном комитете Украины по единственной причине – ее изо всех сил пытается сорвать Вашингтон. США поначалу вели себя, как начальник с подчиненным, просто требовали от Киева не отдавать "Мотор Сич" под китайский контроль, не обещая никаких компенсаций за не полученные в этом случае китайские деньги. В последнее время, впрочем, зашла речь о том, что "Мотор Сич" могут купить структуры, близкие к Эрику Принсу (активный сторонник Трампа). Этот бывший морской котик с середины 1990‑х занимается бизнесом в сфере ЧВК. Именно он создал самую скандально известную американскую ЧВК Blackwater (ныне Academi). Никуда из этого бизнеса Принс не уходил. Если ЧВК купит авиационный завод, это будет не менее экзотично, чем если бы вышеупомянутый СПСК купил украинскую землю. Впрочем, у этой истории есть совсем интересный аспект: сейчас Принс возглавляет гонконгскую компанию Frontier Services Group (FSG). И весной 2017 года эта компания подрядилась осуществлять логистику и охрану того самого Нового Шелкового пути. Получается, что Принс совершенно не чужд Пекину. И в этом случае перекупка им "Мотор Сича" может оказаться чисто фиктивной сделкой. Но в любом случае решать судьбу украинского завода будут Пекин и Вашингтон, Украина – просто объект.

По‑видимому, в ближайшее время в Украине будет разрешена свободная продажа земли. Вот именно после этого ее хозяин окончательно и определится. Практически никто не сомневается, что хозяин придет с Запада, но очень вероятно, что он внезапно появится с Востока.

Александр Храмчихин

Александр Анатольевич Храмчихин – заместитель директора Института политического и военного анализа.