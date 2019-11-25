Исправность самолетов военно-транспортной авиации превысила 90% в 2019 году

По словам генерала-лейтенанта Владимира Бенедиктова, эти показатели были достигнуты в сентябре

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Инженерно-технический состав военно-транспортной авиации (ВТА) в 2019 году впервые за новейшую историю смог довести долю исправного самолетного парка до 90%. Об этом сообщил командующий ей генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов в интервью газете "Красная Звезда".

По его словам, эти показатели были достигнуты в сентябре. "Заблаговременно проводились мероприятия по уровню наращивания исправности самолетного парка, и на момент начала учений "Центр-2019" исправность составила более 90%, что произошло впервые за новейшую историю военно-транспортной авиации". - сказал командующий.

В ходе учений силами ВТА было осуществлено массовое десантирование. 71 самолет Ил-76 действовал в плотных боевых порядках двумя параллельными потоками при минимальном боковом эшелонировании (около 3 км между колоннами самолетов). Это позволило вдвое сократить время десантирования и глубину боевого порядка, а так же увеличить концентрацию десантируемых войск. В результате было десантировано 216 единиц техники и 2805 военнослужащих ВДВ.

Бенедиктов подчеркнул, что сейчас экипажи ВТА подготовлены и готовы решать задачи по предназначению: вести переброску техники и личного состава, вести воздушную разведку, участвовать в управлении оперативно-тактической авиацией, вести радиоэлектронную борьбу, бомбометание и решать другие задачи в различных климатических зонах.

В 2019 году летчики ВТА принимали участие во многих значимых маневрах: в совместных учениях "Нерушимое братство", "Взаимодействие" (Таджикистан), "Славянское Братство-2019" (Сербия); "Защитники дружбы", "Стрела дружбы" (Египет), стратегических учениях "Центр-2019", а также в дивизионных и полковых учениях ВДВ и конкурсе "Авиадартс-2019". За этом время было десантировано более 350 единиц техники, 900 тонн грузов, 112 000 человек личного состава.