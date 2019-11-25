Войти
ТАСС

Исправность самолетов военно-транспортной авиации превысила 90% в 2019 году

428
0
0
benediktov
Владимир Бенедиктов .

По словам генерала-лейтенанта Владимира Бенедиктова, эти показатели были достигнуты в сентябре

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Инженерно-технический состав военно-транспортной авиации (ВТА) в 2019 году впервые за новейшую историю смог довести долю исправного самолетного парка до 90%. Об этом сообщил командующий ей генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов в интервью газете "Красная Звезда".

По его словам, эти показатели были достигнуты в сентябре. "Заблаговременно проводились мероприятия по уровню наращивания исправности самолетного парка, и на момент начала учений "Центр-2019" исправность составила более 90%, что произошло впервые за новейшую историю военно-транспортной авиации". - сказал командующий.

В ходе учений силами ВТА было осуществлено массовое десантирование. 71 самолет Ил-76 действовал в плотных боевых порядках двумя параллельными потоками при минимальном боковом эшелонировании (около 3 км между колоннами самолетов). Это позволило вдвое сократить время десантирования и глубину боевого порядка, а так же увеличить концентрацию десантируемых войск. В результате было десантировано 216 единиц техники и 2805 военнослужащих ВДВ.

Бенедиктов подчеркнул, что сейчас экипажи ВТА подготовлены и готовы решать задачи по предназначению: вести переброску техники и личного состава, вести воздушную разведку, участвовать в управлении оперативно-тактической авиацией, вести радиоэлектронную борьбу, бомбометание и решать другие задачи в различных климатических зонах.

В 2019 году летчики ВТА принимали участие во многих значимых маневрах: в совместных учениях "Нерушимое братство", "Взаимодействие" (Таджикистан), "Славянское Братство-2019" (Сербия); "Защитники дружбы", "Стрела дружбы" (Египет), стратегических учениях "Центр-2019", а также в дивизионных и полковых учениях ВДВ и конкурсе "Авиадартс-2019". За этом время было десантировано более 350 единиц техники, 900 тонн грузов, 112 000 человек личного состава.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Россия
Таджикистан
Продукция
Ил-76
Проекты
Авиадартс
АРМИ-20XX
Военные учения
Похожие новости
20.08.2019
Пятые юбилейные Армейские международные игры стали самыми масштабными за годы их проведения
02.08.2018
Гид по АрМИ-2018. Где поболеть за наших на Армейских играх
07.08.2017
Русский вальс, китайское кино и зимбабвийский сюрприз на АрМИ-2017
27.07.2017
Т-72 обкатали перед биатлоном
01.02.2017
Южный авиационный форпост Казахстана
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.11 11:34
  • 23
NASA: Российские "Союзы" нам больше не нужны
  • 25.11 11:25
  • 2
Путин обозначил главную задачу "оборонки" на следующие 10 лет
  • 25.11 11:23
  • 13
В России испугались латвийской микроэлектроники в ядерной "Булаве"
  • 25.11 11:14
  • 27
Общественный совет при Минобороны России оценил разработки технополиса "Эра"
  • 25.11 10:48
  • 92
Первоочередная цель удара - радиолокационные станции.
  • 25.11 10:32
  • 18
Как Ту-160 ушел в отрыв … от реальности
  • 25.11 10:23
  • 3
Анатолий Сердюков: не надо рисовать апокалипсис, авиастроение будет жить
  • 25.11 09:43
  • 14
В России назвали МКС без США "тянущим на дно проектом"
  • 25.11 09:35
  • 36
Российскую "Булаву" признали "критически" небоеспособной
  • 25.11 09:18
  • 2
Эксперт высказал предположение об аварии атомной подлодки в Южно-Китайском море
  • 25.11 07:41
  • 6
Проект перспективного японского универсального десантного корабля
  • 25.11 07:08
  • 19
Российские БТР и БМП назвали бесполезными "автобусами"
  • 24.11 21:59
  • 4
ВДВ в 2019 году получили два батальона новой техники - Минобороны РФ
  • 24.11 21:09
  • 7
Бригады Сухопутных войск перешли на ударный комплекс "Искандер-М"
  • 24.11 18:07
  • 16
Глава Крыма назвал возвращение кораблей Украине жестом доброй воли