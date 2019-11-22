Бригады Сухопутных войск перешли на ударный комплекс "Искандер-М"

Завтра на полигоне Капустин Яр в Астраханской области произойдет во многом знаковое событие. Ракетчики из дислоцированной под Курском 448-й бригады примут от производителей полный комплект ударного оперативно-тактического комплекса "Искандер-М".

В него входит более полусотни единиц техники: самоходные пусковые установки, транспортно-заряжающие машины, ракеты, комплексная система автоматизированного управления, а также средства контроля технического состояния и пункт подготовки данных для стрельбы. С принятием этого "хозяйства" расчетами из Курска официально завершится процесс перевооружения всех ракетных бригад Сухопутных войск на грозные "Искандеры".

С интервалом в одну минуту комплекс может стрелять сразу двумя боеприпасами, в том числе крылатой ракетой, и управлять ими на всем протяжении полета. По своей мощности вооружение "Искандера" эквивалентно ядерной бомбе. Более того, его ракеты сами могут нести ядерную боевую часть.

Что обычная, что крылатая ракета летят на расстояние около 500 (в экспортном варианте - 280) километров и несут боевую нагрузку, не превышающую полтонны. При том, что боеприпас набирает высоту от 20 до 50 километров, его отклонение от цели не превышает семи метров. Непредсказуемая траектория и невидимость для радаров, которую гарантирует технология "стелс", делает "Искандер" практически неуязвимым для американских "Пэтриотов" и их европейских аналогов. Поэтому эксперты утверждают: эта боевая техника незаменима для уничтожения всех существующих в мире противовоздушных и противоракетных систем, а также военных аэродромов, армейских центров управления и связи.

Несомненным достоинством "Искандера" является его мобильность. Скрытно перемещаясь с места на место, комплекс остается неуловимым для противника. К тому же подвижность гарантирует внезапность нанесения ракетного удара.

По утверждению генерального конструктора Коломенского КБ машиностроения Валерия Кашина (именно в его конструкторском бюро создали "Искандер"), на этом комплексе может быть использовано до 10 различных боеголовок - осколочно-фугасная, проникающая и другие.

Некоторые из головных частей имеют индивидуальную систему наведения. В СМИ была информация, что боевые блоки этого комплекса могут оснастить системой наведения на основе GPS/ГЛОНАСС. А еще - собственной системой радиоэлектронной борьбы для постановки активных помех средствам ПВО противника.

Новейшими оперативно-тактическими ракетами оснащено более десятка бригад Сухопутных войск. "Искандеры" есть во всех военных округах России, а в некоторых из них базируется несколько ракетных соединений.

Юрий Гаврилов