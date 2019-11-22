В Вооруженных силах появились штатные политработники

С 30 апреля в Российской армии введено около трехсот должностей политработников. Точнее говоря, 294 штатные "единицы". Об этом сообщил замминистра обороны - начальник Главного военно-политического управления генерал-полковник Андрей Картаполов.

Он добавил, что в декабре текущего года будет утверждено Наставление по военно-политической работе в Вооруженных силах. Кроме того, в войсках и штабах продолжают создавать соответствующую организационно-штатную структуру.

По словам Картаполова, уже введена военно-политическая учеба для всех категорий личного состава, разработаны новые методики оценки уровня морально-политического и психологического состояния личного состава.

"Организована подготовка кадров военно-политических органов по сетевой форме обучения. Первые 196 курсантов Военного университета до 30 ноября завершат практические занятия в пяти вузах Минобороны", - заявил генерал

Юрий Гаврилов