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Российская газета

В Вооруженных силах появились штатные политработники

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Андрей Картаполов и Сергей Шойгу
Андрей Картаполов и Сергей Шойгу.
Источник изображения: gazeta.ru

С 30 апреля в Российской армии введено около трехсот должностей политработников. Точнее говоря, 294 штатные "единицы". Об этом сообщил замминистра обороны - начальник Главного военно-политического управления генерал-полковник Андрей Картаполов.

Он добавил, что в декабре текущего года будет утверждено Наставление по военно-политической работе в Вооруженных силах. Кроме того, в войсках и штабах продолжают создавать соответствующую организационно-штатную структуру.

По словам Картаполова, уже введена военно-политическая учеба для всех категорий личного состава, разработаны новые методики оценки уровня морально-политического и психологического состояния личного состава.

"Организована подготовка кадров военно-политических органов по сетевой форме обучения. Первые 196 курсантов Военного университета до 30 ноября завершат практические занятия в пяти вузах Минобороны", - заявил генерал


Юрий Гаврилов

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Страны
Россия
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