В ВДВ подвели итоги учебного года

Военный совет Воздушно-десантных войск под руководством командующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова проанализировал итоги завершающегося учебного года.

Был сделан главный вывод - боевая выучка "крылатой пехоты" находится на высоком уровне, позволяющем войскам выполнять поставленные перед ними задачи. Это, в частности, подтвердил ряд крупных учений, в которых приняли участие десантники. Так, Ивановская и Ульяновские дивизии ВДВ, другие части достойно показали себя в стратегическом командно-штабном учении "Центр-2019".

Также были проведены командно-штабные и тактические учения с соединениями, дислоцирующимися в Пскове, Улан-Удэ, Туле, Иваново и Новороссийске. Впервые на территории Крыма в рамках совместных летно-тактических учений с Военно-транспортной авиацией ВКС России прошло крупномасштабное командно-штабное учение с десантированием личного состава Новороссийского десантно-штурмового соединения (горного) на незнакомые ранее полигоны. Еще десантники приняли участие в полусотне совместных мероприятий, включая международные учения "Славянское братство-2019, Защитники дружбы-2019", "Взаимодействие-2019", российско-белорусских совместных учениях по миротворческой тематике.

По словам Сердюкова, в нынешнем году "впервые в истории современных Вооруженных сил осуществлено десантирование парашютно-десантного полка в полном составе парашютным способом с 4 аэродромов на 2 площадки приземления. Всего в текущем году было проведено более 2,4 тыс. мероприятий оперативной и боевой подготовки различного масштаба".

По итогам года, 57 десантных частей и подразделений включены в перечень "Ударных", что почти в полтора раза раза превысило показатели прошлого года.

Команды ВДВ приняли участие в 24 конкурсах "Армейских международных игр - 2019", в 15 из которых заняли призовые места.

За прошедший период в десантные войска поступили два батальонных комплекта современных боевых машин десанта БМД-4М и бронетранспортеров БТР-МДМ "Ракушка", более 200 единиц различной автомобильной техники включая специальные бронеавтомобили, армейские снегоходы, квадроциклы и мотовездеходы. Кроме того, в арсеналы ВДВ поступило более 9 тыс. парашютных систем Д-10 и "Арбалет-2".

Личный состав совершил более 177 тыс. прыжков с парашютом, в ходе учений было десантировано 362 объекта.

За прошедший учебный год в разы увеличилось участие подразделений ВДВ в мероприятиях международного военного сотрудничества. Десантники приняли участие в порядка 50 совместных мероприятий, включая международные учения "Славянское братство-2019, Защитники дружбы-2019", "Взаимодействие-2019", российско-белорусских совместных учениях по миротворческой тематике.

С участием военнослужащих проведено более 7 тыс. мероприятий военно-патриотической направленности с привлечением ветеранских, молодежных организаций и "Юнармии".

Командующий ВДВ вручил переходные знамена и кубки лучшим подразделениям, а так же вручил грамоты призерам конкурсов по полевой выучке подразделений.

Юрий Гаврилов