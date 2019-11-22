Киев продолжает ликвидацию украинской оборонной промышленности

Знаменитый двигателестроительный завод поставили перед выбором, который приведет его к гибели

Американская газета Wall Street Journal опубликовала сообщение о том, что известный в США бизнесмен Эрик Принс, близкий к президенту Дональду Трампу и основатель прославившейся в постсаддамовском Ираке (и не только там) частной военной компании Blackwater, ведет переговоры с руководством украинского акционерного общества "Мотор Сич", производителя авиационных двигателей, о покупке этого предприятия. Информацию заокеанского издания, как пишут СМИ, подтвердили и в офисе президента Владимира Зеленского. Кроме того, к компании, как следует из тех же публикаций, проявляет интерес еще один американский бизнесмен – основатель аэрокосмического разработчика Firefly Aerospace Макс Поляков. В американской прессе утверждают, что оба предпринимателя близки к руководству Республиканской партии и заинтересовались покупкой украинской компании с подачи окружения Дональда Трампа: президент и его соратники опасаются того, что "Мотор Сич" и ее разработки могут достаться Китаю.

Тревоги сотрудников Белого дома не лишены оснований. По данным прокуроров и Службы безопасности Украины (СБУ), целый ряд подставных компаний скупали акции "Мотор Сич" небольшими пакетами, действуя при этом в интересах одного инвестора. В головном офисе компании прошли обыски, сотрудники СБУ изъяли часть документов и через суд добились ареста 41% акций "Мотор Сич", которые, как было заявлено, скупил при помощи подставных фирм китайский миллиардер Ван Цзин, владеющий производством авиакомплектующих Beijing Skyrizon Aviation. По неофициальной информации, миллиардер обещал около 100 млн долл. инвестиций в бюджет Украины в обмен на разрешение выкупить 50% акций компании и даже начал строительство производственных помещений в Китае, куда намеревался перевезти оборудование завода из Запорожья. Но в эти планы вмешались украинские силовики, запретившие передачу акций в Китай.

ПОСЛЕДНИЙ БРИЛЛИАНТ НЕЗАЛЕЖНОЙ

И прежде чем мы продолжим рассказ о борьбе американских и китайских бизнесменов за запорожское предприятие, напомним, что из себя представляет один из крупнейших в мире авиадвигателестроительный завод "Мотор Сич", который часто сравнивают с такими гигантами авиаиндустрии, как американские General Electric, Pratt and Whithey и британская Rolls‑Royce. Запорожцы разрабатывают, производят, ремонтируют и обслуживают авиационные газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов, а также для промышленных газотурбинных установок. Моторы и агрегаты практически для всех самолетов марки "Ан", в том числе и для самых тяжелых военно‑транспортных Ан‑124 "Руслан", для учебно‑тренировочных, учебно‑боевых самолетов Як‑130, для винтокрылых машин Ми‑8/17/171 и их модификаций (таких машин выпущено более 12 тыс., они летают более чем в 50 странах мира), а также для самого большого в мире вертолета Ми‑26. А еще, как сообщается в открытой печати, "Мотор Сич" делает двигатели для крылатой ракеты стратегического назначения Х‑55.

Под крышей акционерного общества "Мотор Сич", который участвует в десятках объединенных промышленных организаций Украины, Казахстана и России, работает 11 предприятий, замыкающихся на головной завод в Запорожье, а также десяток объектов социального назначения – санатории‑профилактории, оздоровительные центры, строительные компании, чьи судьбы напрямую зависят от судьбы авиамоторостроителей. А это 24 600 человек – рабочие, инженеры, техники, служащие. И это не считая членов их семей.

Начальник вооружения Министерства обороны России в 1994‑2000 годах, а ныне президент и председатель совета директоров ЗАО "Двигатели Владимир Климов – Мотор Сич" рассказывал мне, что еще недавно до 80% продукции предприятия шло в российские Вооруженные силы и на российские оборонные заводы – на создание отечественных самолетов, вертолетов, крылатых ракет, их модернизацию и ремонт.

По данным из СМИ, до 2010 года "Мотор Сич" производил и сопровождал эксплуатацию 55 типов и модификаций двигателей для 61 вида самолетов и вертолетов. С 1999 года имел статус спецэкспортера, что позволял ему самостоятельно осуществлять экспорт продукции военного назначения. Но весной 2014 года правительство Украины запретило заводу военно‑техническое сотрудничество с Россией, а затем президент Петр Порошенко ввел в действие своим указом решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) против нашей страны. Под них подпала продукция, которая по ранее заключенному контракту между запорожцами и ростовчанами поставлялась на предприятия фирмы "Вертолеты России" для камовских и милевских винтокрылых машин, принося заводу 1, 5 млрд долл.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ ПО ПРИНУЖДЕНИЮ

Конечно, Россия не осталась без вертолетных двигателей. Под Санкт‑Петербургом, в поселке Шувалово, еще в 2009 году на базе опытного цеха разработчика авиационных двигателей КБ имени Климова начал строиться серийный завод по производству моторов, созданных питерцами. Правда, поначалу с использованием украинских комплектующих. Сначала было собрано 100 двигателей, в следующем году – 198, потом – более 260. На предприятии освоили выпуск и двигателей для модифицированных вертолетов Ми‑17, а также для новейших боевых машин Ми‑28, Ка‑52 и Ми‑35. В 2017 году их собрали уже 100 штук. И хотя идет рост производства мощностей, для удовлетворения потребностей Российской армии их пока не хватает.

Для локализации производства необходимого количества моторов подключили столичный НПЦ газотурбиностроения "Салют", Московское машиностроительное предприятие имени Чернышова, Уфимское моторостроительное производственное объединение, "Пермские моторы" и др. Но на необходимые объемы, которые могли бы полностью заместить продукцию запорожцев, они пока не вышли.

Как заметил в одной из своих публикаций заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко, о замене продукции запорожских моторостроителей надо было думать в России лет 15 назад. Но ничего не поделаешь, видимо, тогда перед страной стояли другие более острые задачи, да к тому же мы всегда были сильны задним умом. Как говорится в народной пословице, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Придется нагонять теперь, тем более что, несмотря на призыв одного из влиятельных украинских олигархов Игоря Коломойского "восстановить отношения с Россией", который он обнародовал в американской New York Times, деловые связи между Киевом и Москвой восстановятся очень нескоро, отмена санкций – тем более, а запорожский "Мотор Сич" к тому времени может почить в бозе, как и многие другие ведущие предприятия Украины и даже целые отрасли промышленности.

Кто станет хозяином "Мотор Сич" в ближайшее время – вопрос открытый. Завод, к сожалению, вследствие политики, которую в последние годы проводило руководство Украины по принципу "выколю себе глаз, чтобы у моей тещи был зять кривой", оказался в положении буриданова осла. Где любой выбор – американский или китайский – может привести к гибели уникального предприятия.

АЛЬТЕРНАТИВА БЕЗ АЛЬТЕРНАТИВЫ

Покупка 50% акций завода "Мотор Сич" китайцами и вывоз оборудования и запорожских специалистов в Чунцин, где уже строится завод по производству авиадвигателей с участием представителей украинского предприятия, безусловно, отсрочит на несколько лет крушение "последнего бриллианта Незалежной". Произойдет так же, как с созданием автомобильной промышленности Поднебесной.

Тогда, лет 20 назад, китайцы пригласили к себе ведущие мировые автомобилестроительные бренды – "Форд", "Мерседес", "Тойоту", "Хёндаи" и др., предложили им построить свои заводы и выпускать автомобили под родными логотипами. Этот процесс продолжался лет 10. Потом на тех же заводах китайские инженеры и конструкторы начали делать собственные машины. Чуть‑чуть изменили их внешний облик, добавили комфорта в салоны, переделали еще какой‑то антураж – и появились вполне достойные китайские машины, которые сейчас заполонили улицы и дороги Китая и поставляются на экспорт. В том числе и в Россию.

С хорошими авиационными двигателями в Китае сложнее. Они до сих пор покупают некоторые из них у нашей страны. В том числе для своих всепогодных многоцелевых истребителей Chengdu J‑10, известных тем, что при их создании использовалась конструкция израильского самолета Lavi, который США запретили Тель‑Авиву делать, так как навязывали Земле обетованной свой F‑16. Кроме того, участие в создании этой машины принимало московское НПО "Сатурн" с двигателем АЛ‑31НФ. Этот двигатель предприятие до сих пор поставляет в Поднебесную. В том числе и для экспортных вариантов J‑10, которые Пекин продает Исламабаду, в Пакистан.

Какие двигатели и для чего будут делать китайские специалисты на базе технологий и оборудования завода "Мотор Сич", пока можно только догадываться. Окончательного решения о снятия ареста с проданных акций украинского предприятия нет. Как нет и решения о возврате этих акций с выплатой отступных в пользу Незалежной.

Хуже всего запорожцам будет от продажи предприятия американцам. Им, конечно, никакие двигатели и технологии авиастроителей "Мотор Сич" ни к чему. Создавать конкуренцию своим General Electric и Pratt and Whithey они, конечно же, не собираются. Ни в коей мере. Главная задача господина Принса с компаньонами, чтобы производственные секреты и оборудование украинского завода не достались Китаю, а тем более России, – это еще более грозные конкуренты для США, чем авиационные двигатели "Мотор Сич". Конечно, об этом американские коммивояжеры говорить в Киеве не будут. А если и будут, то наверняка встретят полное понимание личных целей.

Правда, выгоды Украина от продажи последнего бриллианта своей оборонной промышленности дружбанам из‑за океана тоже не поимеет. Разве что кратковременную, политическую. За то, что угодили "старшему брату" и сюзерену. Но кончится история продажи тем, что американцы оптимизируют предприятие. Им, кроме получения конкурентного преимущества перед Москвой и Пекином, лишние заводы, аффилированные с "Мотор Сич", совершенно ни к чему. А тем более его различные социальные службы и объекты. Оставят заокеанские господа только то, что может принести им прибыль. Например, производство двигателей для вертолетов Ми‑8/17/171 и их модификаций, а также оборудование для их ремонта. 12 тыс. летающих вертушек с маркой "Ми", нуждающиеся в регулярном обслуживании, поставкам комплектующих и модернизации, – это перспективный бизнес и возможность отбить затраченные на покупку предприятия доллары. Все остальное пойдет в отвал. В том числе и "лишние" инженерно‑конструкторские кадры.

Да, некоторые из них уедут в Россию и Китай, этот исход уже идет. А остальные? Сколько работников останется в акционерном обществе "Мотор Сич" из 24 600 человек после продажи его американцам? Тысячи 2‑3? Куда денутся остальные? Это, видимо, Киев не волнует. Как не волнует и то, что через пару лет, исчерпав последние возможности запорожского предприятия, заокеанский бизнес просто бросит его на произвол судьбы.

Генерал‑полковник Ситнов сказал мне: "США уже помогли Украине угробить ракетное производство в Днепропетровске, на Южмаше. Строительство боевых кораблей в Николаеве, танков – в Харькове, на знаменитом заводе имени Малышева, низвело к нулю авиастроение, теперь взялись за последнее богатство Незалежной – запорожский "Мотор Сич". Не завидую я его перспективам… "

Кстати, президент Украины Владимир Зеленский, когда его спросили о возможности продажи завода американцам, признался, что ничего об этом не знает. С ним об этом никто не говорил, и все сведения по этой проблеме он получает из СМИ. Такой ответ говорит о том, что в окружении украинского лидера идет борьба между двумя концепциями – продать завод Китаю или США. И тот и другой вариант Киев устроит, потому что он будет направлен против России. А вот опасение, как бы не подставиться и проиграть на этом противостоянии, пока сдерживает окончательное решение.

По всей видимости, о судьбе буриданова осла там не задумываются и не вспоминают.

Мнение автора не всегда совпадает с позицией "Независимого военного обозрения".

Виктор Литовкин

Виктор Николаевич Литовкин – военный обозреватель ТАСС.