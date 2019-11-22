Кандидат в президенты США призвала к переговорам с Россией по СНВ-3

ВАШИНГТОН, 21 ноя – РИА Новости. США должны начать обсуждать с Россией продление Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), заявила кандидат в президенты от Демократической партии Эми Клобушар.

"Президент опрометчиво вышел из ядерного соглашения с Россией (Договор об уничтожении ракет средней и меньшей дальности – ред.). И мы должны начать переговоры ради благополучия всего мира, даже если они обманывали. И надо начать переговоры по СНВ-3", - сказала она в ходе теледебатов.

Пятый раунд предвыборных теледебатов среди кандидатов в президенты от Демократической партии проходит в Атланте. Трансляцию ведет телеканал MSMBC.

Второго августа прекратил действие Договор о ракетах средней и меньшей дальности. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из этого соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока Вашингтон не объявил, намерен ли его продлевать. Президент США Дональд Трамп говорил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергли.