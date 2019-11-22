В США предложили запретить выход страны из Договора по открытому небу

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. В американском конгрессе выступили с предложением запретить президенту принимать односторонние решения по выходу из Договора по открытому небу (ДОН). Соответствующий законопроект внес на рассмотрение член палаты представителей от Демократической партии США Джимми Панетта.

"Выход из Договора по открытому небу противоречит интересам национальной безопасности США. США используют ДОН для сдерживания российской агрессии и продуктивное сотрудничество между странами-участницами соглашения. Решение о выходе поставило бы под угрозу стабильность в Европе и, как следствие, нашу безопасность", — говорится в тексте документа.

Согласно предложению, президент сможет принять решение о приостановке или выходе США из Договора по открытому небу только в том случае, если не позже чем за 180 дней до этого министр обороны и госсекретарь подтвердят соответствующим комитетами конгресса, что Россия "существенно нарушает свои обязательства" и не принимает действий по возвращению к их исполнению.

В октябре в американских СМИ появилась информация о том, что Трамп подписал документ, в котором сообщает о намерении выхода США из ДОН.

По словам главы российского внешеполитического ведомства Сергея Лаврова, это "будет печально".

В свою очередь, постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что оснований для выхода США из ДОН нет.

Договор по открытому небу, подписанный в 1992 году, стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.