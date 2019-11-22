"Речь не о безопасности, а о деньгах". Чем Эстония пугает НАТО

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 18 апреля 2019.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что уровень российских вооруженных сил близ границ страны очень велик и назвала Россию "самым трудным партнером". Политолог Андрей Манойло в эфире радио Sputnik прокомментировал эти заявления.

Диалог важен "даже с самыми трудными партнерами", заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд, обсуждая Россию в интервью EurActiv.

По ее мнению, Москва не соблюдает обязательства, которые взяла на себя.

"Не секрет, что России нет дела до собственных подписей на международных актах, и, проанализировав эту ситуацию, НАТО пришло к выводу, что существуют значительные риски", ‒ заявила Кальюлайд, слова которой приводит РИА Новости.

По словам Кальюлайд, уровень российских вооруженных сил близ Эстонии очень велик.

"Поэтому НАТО нужно понимать, что будет мало времени на реагирование, если что-то пойдет не так", ‒ сказала президент Эстонии.

Кальюлайд также отметила, что считает важным вести диалог "даже с самыми трудными партнерами".

При этом она признала, что Москва не представляет "непосредственной угрозы", а НАТО "стопроцентно защитит своих союзников, но эти сто процентов зависят от готовности и возможности сдерживания".

Доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло считает, что президент Эстонии фактически признала: речь идет не о безопасности, а о деньгах от НАТО.

"Когда Кальюлайд начинает говорить, что НАТО недостаточно вкладывается в оборонную инфраструктуру Эстонии, настолько недостаточно, что в случае начала конфликта альянс, дескать, не успеет среагировать, речь идет не о безопасности, а о деньгах. Она говорит практически прямым текстом о том, что расходы надо увеличить. А иначе, мол, Эстония может стать большой дырой в поясе обороны НАТО против так называемой "российской агрессии"", ‒ сказал Андрей Манойло в эфире радио Sputnik.

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