Эксперт заявил об эффективности автомата ШАК-12 в городских условиях

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Российский штурмовой комплекс ШАК-12 — это уникальное оружие, особенно эффективное в городских условиях, рассказал РИА Новости известный оружейный эксперт Максим Попенкер.

Ранее журналист Марк Эпископос в своей статье в издании The National Interest высоко оценил крупнокалиберный российский штурмовой автомат ШАК-12, назвав его "ужасом на поле боя".

"Комплекс ШАК-12 — в своем роде уникальное оружие ближнего боя, специально разработанное под требования российских спецподразделений, занимающихся борьбой с терроризмом и организованной преступностью", — сказал Попенкер.

По словам эксперта, комплекс предназначен для максимально быстрого и эффективного выведения опасного противника из строя при минимизации угроз для окружающих за счет снижения предельной дальности полета пули. "Это оружие для профессионалов, требующее высокой подготовки и способное одним метким выстрелом быстро вырубить бандита или террориста. Особенно эффективно и востребовано такое оружие в городских условиях", — пояснил собеседник агентства.

В конце прошлого года представитель Центрального конструкторского исследовательского бюро спортивно-охотничьего оружия, разработавшего этот автомат, Юрий Амелин сообщил РИА Новости, что российские силовики уже начали получать новейшие автоматные комплексы ШАК-12. По его словам, ШАК-12 — очень специфичное изделие, которое представляет собой немассовый образец даже для спецподразделений. Издание The National Interest назвало тогда ШАК-12 "супероружием".