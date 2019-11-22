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РИА Новости

Эксперт заявил об эффективности автомата ШАК-12 в городских условиях

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Штурмовой автоматный комплекс ШАК-12
Штурмовой автоматный комплекс ШАК-12.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Российский штурмовой комплекс ШАК-12 — это уникальное оружие, особенно эффективное в городских условиях, рассказал РИА Новости известный оружейный эксперт Максим Попенкер.

Ранее журналист Марк Эпископос в своей статье в издании The National Interest высоко оценил крупнокалиберный российский штурмовой автомат ШАК-12, назвав его "ужасом на поле боя".

"Комплекс ШАК-12 — в своем роде уникальное оружие ближнего боя, специально разработанное под требования российских спецподразделений, занимающихся борьбой с терроризмом и организованной преступностью", — сказал Попенкер.

По словам эксперта, комплекс предназначен для максимально быстрого и эффективного выведения опасного противника из строя при минимизации угроз для окружающих за счет снижения предельной дальности полета пули. "Это оружие для профессионалов, требующее высокой подготовки и способное одним метким выстрелом быстро вырубить бандита или террориста. Особенно эффективно и востребовано такое оружие в городских условиях", — пояснил собеседник агентства.

В конце прошлого года представитель Центрального конструкторского исследовательского бюро спортивно-охотничьего оружия, разработавшего этот автомат, Юрий Амелин сообщил РИА Новости, что российские силовики уже начали получать новейшие автоматные комплексы ШАК-12. По его словам, ШАК-12 — очень специфичное изделие, которое представляет собой немассовый образец даже для спецподразделений. Издание The National Interest назвало тогда ШАК-12 "супероружием".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Система поражения "Ратник"
ШАК-12
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