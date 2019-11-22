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РИА Новости

"Беззвучный и беспламенный". Эксперт по оружию рассказал об автомате АШ-12

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Штурмовой автоматный комплекс ШАК-12
Штурмовой автоматный комплекс ШАК-12.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Американские СМИ высоко оценили новую версию российского крупнокалиберного автомата АШ-12. Эксперт по оружию Семен Федосеев в эфире радио Sputnik объяснил специфику этого автомата.

Американский журнал The National Interest высоко оценил новую версию российского крупнокалиберного штурмового автомата АШ-12 (он же ШАК-12), назвав его "ужасом на поле боя".

Автор статьи отмечает, что автомат разработан для спецназа ФСБ и предназначен для тех случаев, когда дальность выстрела не имеет особого значения.

Крупнокалиберный патрон 12,7×55 мм СЦ-130 способен надежно нейтрализовать цели. Производители постарались компенсировать большой вес патронов, сделав пистолетную рукоятку и ложе автомата из ударопрочного пластика, пишет журналист.

Он также обратил внимание на три вида пуль: бронебойную, оболочечную и двухпульную (с тандемным размещением пуль). По его мнению, это говорит о тактической универсальности оружия.

Эксперт по оружию, автор книг по огнестрельному оружию Семен Федосеев в эфире радио Sputnik рассказал, что для применения на "поле боя" в прямом смысле этих слов АШ-12 как раз не предназначен.

"Насчет "поля боя" ‒ это слишком широко сказано, потому что АШ-12 ‒ оружие для подразделений специального назначения, это не автомат для массового вооружения. Он выполнен под специальный патрон калибра 12,7 мм, который массово не используется", ‒ объяснил Семен Федосеев.

По его словам, используемые патроны ‒ самая примечательная особенность АШ-12.

"Этот патрон был создан для крупнокалиберного оружия бесшумной стрельбы (полностью она называется "беззвучной и беспламенной"). Пуля у патрона большой массы, ее начальная скорость ‒ дозвуковая, потому что без этого достичь бесшумности невозможно. Под этот патрон сначала была создана специальная бесшумная снайперская винтовка с высоким поражающим действием пули ‒ и пробивным, и останавливающим. И под этот же патрон был разработан вот такой короткоствольный автомат, который может использоваться и с прибором бесшумной стрельбы, и без него. Он может применяться на сравнительно небольшой дальности, но зато против целей, защищенных средствами индивидуальной бронезащиты или находящихся за преградами, вот такое специфическое оружие", ‒ рассказал Семен Федосеев.

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Страны
Россия
США
Продукция
Система поражения "Ратник"
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