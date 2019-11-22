"Беззвучный и беспламенный". Эксперт по оружию рассказал об автомате АШ-12

Американские СМИ высоко оценили новую версию российского крупнокалиберного автомата АШ-12. Эксперт по оружию Семен Федосеев в эфире радио Sputnik объяснил специфику этого автомата.
Американский журнал The National Interest высоко оценил новую версию российского крупнокалиберного штурмового автомата АШ-12 (он же ШАК-12), назвав его "ужасом на поле боя".
Автор статьи отмечает, что автомат разработан для спецназа ФСБ и предназначен для тех случаев, когда дальность выстрела не имеет особого значения.
Крупнокалиберный патрон 12,7×55 мм СЦ-130 способен надежно нейтрализовать цели. Производители постарались компенсировать большой вес патронов, сделав пистолетную рукоятку и ложе автомата из ударопрочного пластика, пишет журналист.
Он также обратил внимание на три вида пуль: бронебойную, оболочечную и двухпульную (с тандемным размещением пуль). По его мнению, это говорит о тактической универсальности оружия.
Эксперт по оружию, автор книг по огнестрельному оружию Семен Федосеев в эфире радио Sputnik рассказал, что для применения на "поле боя" в прямом смысле этих слов АШ-12 как раз не предназначен.
По его словам, используемые патроны ‒ самая примечательная особенность АШ-12.
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