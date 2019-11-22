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РИА Новости

Патрушев обсудил с коллегой из Казахстана сотрудничество в сфере ВТС

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев провел консультации по безопасности с помощником президента – секретарём Совбеза Казахстана Калмуханбетом Касымовым, в ходе которых, в частности, обсуждалось укрепление сотрудничества в военно-технической сфере в условиях глобальных торговых войн и санкционной политики, говорится в сообщении пресс-службы аппарата СБ РФ.

"Обсуждены вопросы российско-казахстанского взаимодействия в сфере безопасности. Отдельное внимание уделено совместным действиям и укреплению сотрудничества в инновационно-индустриальной и военно-технической сферах в условиях глобальных торговых войн и применения санкционной политики", - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили состояние водно-энергетических комплексов России и Казахстана, а также вопросы взаимодействия двух стран по сохранению экосистем трансграничных водных ресурсов.

Отмечается, что в консультациях также приняли участие представители ряда министерств и ведомств РФ и Казахстана.

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  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
Персоны
Патрушев Николай
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