Превращение Ту-160 в гражданский самолет напоролось на "прорывные задачи"

Создание сверхзвукового пассажирского самолета, о необходимости чего ранее заявлял президент России Владимир Путин, приводит к необходимости решения ряда "прорывных задач", сообщил в интервью "Интерфакс" индустриальный директор авиационного кластера "Ростеха" Анатолий Сердюков.

По словам топ-менеджера, в настоящее время на базе "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) "идет консолидация перспективных наработок". "В целом, предстоит решить ряд прорывных задач. В частности, необходимо достичь теплового баланса конструкции и силовой установки при длительном сверхзвуковом полете. Обеспечить приемлемый уровень звукового удара при переходе на сверхзвук", — сказал Сердюков.

Индустриальный директор кластера добавил, что "это работа не ведется с нуля", а сейчас "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОДК) "определяет конфигурацию базового газогенератора двигателя для этого самолета". "Отмечу, что пока проекта как такового нет, все это делается в инициативном порядке, но работа идет", — сказал Сердюков.

В январе 2018 года Путин предложил создать гражданскую версию сверхзвукового самолета на базе стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160.