В России назвали МКС без США "тянущим на дно проектом"

Международная космическая станция (МКС) в случае выхода из нее США окажется тяжелым бременем для России, заявил в программе "Просто о сложном" сервиса "Яндекс.Эфир" космонавт Сергей Рязанский.

Специалист полагает, что после того, как НАСА начнет доставлять на околоземную орбиту астронавтов на американских космических кораблях, агентство потеряет интерес к станции. По его мнению, в этом случае России, обладающей небольшим космическим бюджетом, по сравнению с США, следует заняться каким-то другим перспективным проектом.

"Для России вообще, я считаю, это проект, тянущий на дно, потому что с наукой на борту у нас сильно хуже в сравнении с американскими коллегами, и не видно стремления сделать сильно лучше", — сказал Рязанский.

В ноябре в отчете Управления главного инспектора сообщалось, что средняя стоимость места на российском космическом корабле "Союз МС" почти на 30 миллионов долларов превосходит таковую у американского Crew Dragon.

В октябре стало известно, согласно материалам страхового брокера "РК-Страхование", что "Роскосмос" в два раза сократит число пусков космических кораблей "Союз МС" к МКС.

Рязанский, получивший биохимическое образование в МГУ имени Михаила Ломоносова, является единственным российским ученым, ставшим командиром космического корабля. Подавляющее большинство космонавтов являются офицерами или инженерами, занимающимися на околоземной орбите не научной деятельностью, а техническим обслуживанием российского сегмента МКС.