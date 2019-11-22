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В России назвали МКС без США "тянущим на дно проектом"

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Члены экипажа экспедиции МКС-58/59 космонавт Роскосмоса Олег Кононенко, астронавт NASA Энн Макклейн и астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак
Члены экипажа экспедиции МКС-58/59 космонавт Роскосмоса Олег Кононенко, астронавт NASA Энн Макклейн и астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак.
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Международная космическая станция (МКС) в случае выхода из нее США окажется тяжелым бременем для России, заявил в программе "Просто о сложном" сервиса "Яндекс.Эфир" космонавт Сергей Рязанский.

Специалист полагает, что после того, как НАСА начнет доставлять на околоземную орбиту астронавтов на американских космических кораблях, агентство потеряет интерес к станции. По его мнению, в этом случае России, обладающей небольшим космическим бюджетом, по сравнению с США, следует заняться каким-то другим перспективным проектом.

"Для России вообще, я считаю, это проект, тянущий на дно, потому что с наукой на борту у нас сильно хуже в сравнении с американскими коллегами, и не видно стремления сделать сильно лучше", — сказал Рязанский.

В ноябре в отчете Управления главного инспектора сообщалось, что средняя стоимость места на российском космическом корабле "Союз МС" почти на 30 миллионов долларов превосходит таковую у американского Crew Dragon.

В октябре стало известно, согласно материалам страхового брокера "РК-Страхование", что "Роскосмос" в два раза сократит число пусков космических кораблей "Союз МС" к МКС.

Рязанский, получивший биохимическое образование в МГУ имени Михаила Ломоносова, является единственным российским ученым, ставшим командиром космического корабля. Подавляющее большинство космонавтов являются офицерами или инженерами, занимающимися на околоземной орбите не научной деятельностью, а техническим обслуживанием российского сегмента МКС.

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Страны
Россия
США
Компании
NASA
Роскосмос
Проекты
МКС
Союз ПКК
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3 комментария
№1
22.11.2019 01:46
Цитата, q
с наукой на борту у нас сильно хуже в сравнении с американскими коллегами, и не видно стремления сделать сильно лучше", — сказал Рязанский.
Почему? Почему?
0
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№2
22.11.2019 02:08
Цитата
Специалист полагает, что после того, как НАСА начнет доставлять на околоземную орбиту астронавтов на американских космических кораблях, агентство потеряет интерес к станции.
Начнёт доставлять на орбиту КУДА...??
+1
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№3
22.11.2019 02:26
Потому что дети теперь хотят быть не космонавтами и учёными, а банкирами, бандитами и чиновниками
А нынешнее ВПР говорит одно, но делает и думает другое
0
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