Торпедную атаку атомной подлодки показали на видео

Минобороны России опубликовало видео торпедной атаки АПЛ Тихоокеанского флота "Кузбасс". В качестве спарринг-партнера на учениях в Охотском море выступил атомный подводный крейсер "Омск".

Замаскировавшись, "Кузбасс" выследил оппонента и с выгодной позиции выполнил электронный пуск двух торпед, затем совершил маневр уклонения от ответного удара и скрытно покинул район.

- В ходе эпизода экипаж полностью отработал алгоритм выхода на атаку за ислючением фактического торпедного залпа, - рассказали военные.

"Омск", в свою очередь, выполнил маневр уклонения.

АПЛ "Кузбасс" - ударная атомная подлодка типа "Щука-Б" (Akula по классификации НАТО), предназначенная для охоты на вражеские субмарины. Отличается повышенной скрытностью, вооружена восемью торпедными аппаратами. "Омск" - атомный подводный крейсер проекта "Антей" с 24 крылатыми ракетами "Гранит". Его главная цель - авианосные группировки.

Антон Валагин