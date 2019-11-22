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Российская газета

Торпедную атаку атомной подлодки показали на видео

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Минобороны России опубликовало видео торпедной атаки АПЛ Тихоокеанского флота "Кузбасс". В качестве спарринг-партнера на учениях в Охотском море выступил атомный подводный крейсер "Омск".

Замаскировавшись, "Кузбасс" выследил оппонента и с выгодной позиции выполнил электронный пуск двух торпед, затем  совершил маневр уклонения от ответного удара и скрытно покинул район.

- В ходе эпизода экипаж полностью отработал алгоритм выхода на атаку за ислючением фактического торпедного залпа, - рассказали военные.

"Омск", в свою очередь, выполнил маневр уклонения.

АПЛ "Кузбасс" - ударная атомная подлодка типа "Щука-Б" (Akula по классификации НАТО), предназначенная для охоты на вражеские субмарины. Отличается повышенной скрытностью, вооружена восемью торпедными аппаратами. "Омск" - атомный подводный крейсер проекта "Антей" с 24 крылатыми ракетами "Гранит". Его главная цель - авианосные группировки.


Антон Валагин

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Страны
Россия
Продукция
Гранит
К-186 Омск
К-419 Кузбасс
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
949А Антей
971 Щука-Б
Военные учения
ТОФ
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