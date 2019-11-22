Армия США ищет роботов для медицинской помощи бойцам и для эвакуации раненых

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Министерство обороны США намерено в скором времени внедрить в подразделения американской армии различных роботов медицинского назначения. Как передает "NPlus1", командование медицинских исследований и разработок армии США разместило запрос на информацию о роботах, которых можно было бы использовать в медицинских целях.

Согласно опубликованному запросу, американские военные рассмотрят различные предложения, в которых будет содержаться информация о роботах разной степени автономности. Главное условие - данного робота можно будет использовать в рамках оказания экстренной медицинской помощи бойцам и для эвакуации раненых. На рассмотрение будут приниматься модели различных классов, включая беспилотные аппараты, наземные роботы и роботизированные плавсредства.

Еще одно условие - представленный робот должен уметь действовать совместно с людьми, в том числе следовать за аппаратом, управляемым человеком, и оказывать поддержку медикам. Медицинский робот также должен иметь набор инструментов для медицинской диагностики.

Указывается, что применение роботизированных систем различных классов сможет в значительной мере снизить нагрузку на бойцов, а также уменьшить потери среди личного состава. Транспортные роботизированные платформы помогут ускорить доставку раненых с поля боя в медпункты и госпитали.

Ранее сообщалось, что в США прошли испытания беспилотника вертолетного типа Dragonfly Pictures DP-14 Hawk, разрабатываемого специально для доставки боеприпасов и перевозки раненых.

Беспилотный вертолет DP-14 построен по продольной схеме с двумя несущими винтами. По такой же схеме, например, спроектирован американский тяжелый транспортный вертолет CH-47 Chinook. Масса DP-14 составляет 408 килограммов. Аппарат, оснащенный турбовальным двигателем, может перевозить грузы массой до 195 килограммов. При этом продолжительность его полета составляет 2,4 часа. Объем транспортного отсека DP-14 составляет 0,7 кубических метра; в нем может уместиться один человек.

Dragonfly Pictures DP-14 способен развивать скорость до 105 узлов (около 195 километров в час и выполнять полеты на высоте до 4,6 тысячи метров. Аппарат, как ожидается, сможет выполнять полеты полностью в автономном режиме.