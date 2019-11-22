Войти
Военное обозрение

Индия успешно испытала сразу две тактические ракеты

143
0
0

Источник изображения: Министерство обороны Индии

В среду Индия успешно провела ночные испытания одновременно двух ракет Prithvi-II с территории третьего стартового комплекса на полигоне Чандипур округа Баласор. Об этом сообщает India Today.

Испытания ракеты "земля-земля" с дальностью до 350 км были проведены с мобильной пусковой установки. Prithvi-II оснащена двумя жидкостными двигателями и предназначена нести боеголовку весом от 500 до 1000 кг в обычном или ядерном исполнении. Ракета также использует инерциальную систему наведения и способна маневрировать в полете.

Предыдущее успешное испытание состоялось 21 февраля 2018 года. Prithvi-II – одноступенчатая ракета, разработанная для нужд ВВС Индии, в то время как Prithvi-I стоит на вооружении армии, а Prithvi-III – военно-морского флота страны.

Кроме того, Нью-Дели имеет в арсенале и ракеты средней дальности, способные не только достичь любой точки Пакистана, но и покрыть территорию Китая, с которым у Индии уже много лет тлеет сразу несколько пограничных конфликтов. В частности, также успешно испытанная на днях Agni-II имеет дальность до 3500 км, а дальнейшее развитие семейства Agni-III поражает цели на расстоянии 5000 км.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Пакистан
Продукция
Agni БР
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
18.11.2014
Индия показала Пакистану, испытавшему новую ракету, собственные ядерные боеголовки
18.07.2012
Гонка ядерных вооружений в Южной Азии
23.04.2012
Ракета класса "Индия—Китай"
23.04.2012
Индия прорвалась в клуб мощных военных держав
23.04.2012
Угрозы реальные и мнимые
22.12.2010
Пакистан испытал баллистическую ракету средней дальности
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.11 02:31
  • 4
Компания Laros планирует разработать ракетные двигатели на перекиси тягой 20 тонн
  • 22.11 02:26
  • 3
В России назвали МКС без США "тянущим на дно проектом"
  • 22.11 02:08
  • 4
Противопульные тяжёлые шлемы Мировых войн и Ратник-3, общие проблемы и общие решения.
  • 22.11 01:11
  • 5
NASA намерено купить дополнительные места на "Союзе" для доставки своих астронавтов на МКС
  • 21.11 22:51
  • 16
Воскрешение Ту-22М3: крест на ПАК ДА?
  • 21.11 20:23
  • 16591
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.11 20:04
  • 181
"Роскосмос" признал потерю Россией статуса космической сверхдержавы
  • 21.11 19:35
  • 6
Российский вертолет получит канадский двигатель
  • 21.11 18:06
  • 30
В Европе отреагировали на доклад Минобороны о крушении малайзийского "Боинга"
  • 21.11 18:06
  • 74
Новый отечественный автомобиль представлен в ходе инаугурации Президента Российской Федерации
  • 21.11 18:05
  • 3
В Параде Победы задействуют "Арматы" и "Курганцы" с "Кинжалом" и "Эпохой"
  • 21.11 17:28
  • 50
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35
  • 21.11 17:07
  • 8
Как Ту-160 ушел в отрыв … от реальности
  • 21.11 16:20
  • 1
Путин считает выполнимой задачу повышения доли инвестиций в ВВП до 25-27%
  • 21.11 15:56
  • 3
"Циркон" имеет значение: корабли переоснащают на гиперзвук