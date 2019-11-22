Индия успешно испытала сразу две тактические ракеты

Источник изображения: Министерство обороны Индии

В среду Индия успешно провела ночные испытания одновременно двух ракет Prithvi-II с территории третьего стартового комплекса на полигоне Чандипур округа Баласор. Об этом сообщает India Today.

Испытания ракеты "земля-земля" с дальностью до 350 км были проведены с мобильной пусковой установки. Prithvi-II оснащена двумя жидкостными двигателями и предназначена нести боеголовку весом от 500 до 1000 кг в обычном или ядерном исполнении. Ракета также использует инерциальную систему наведения и способна маневрировать в полете.

Предыдущее успешное испытание состоялось 21 февраля 2018 года. Prithvi-II – одноступенчатая ракета, разработанная для нужд ВВС Индии, в то время как Prithvi-I стоит на вооружении армии, а Prithvi-III – военно-морского флота страны.

Кроме того, Нью-Дели имеет в арсенале и ракеты средней дальности, способные не только достичь любой точки Пакистана, но и покрыть территорию Китая, с которым у Индии уже много лет тлеет сразу несколько пограничных конфликтов. В частности, также успешно испытанная на днях Agni-II имеет дальность до 3500 км, а дальнейшее развитие семейства Agni-III поражает цели на расстоянии 5000 км.