Подводный крейсер "Князь Владимир" завершил комплекс госиспытаний

Новейший ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" завершил ряд государственных испытаний. Они проходили в полигонах боевой подготовки Северного флота в Белом море.

Как сообщил начальник пресс-службы СФ капитан 1 ранга Вадим Серга, "Князь Владимир" успешно провел испытательную торпедную стрельбу по подводной цели. Стреляли торпедой без боевой части по подводной мишени.

"РГ" уже писала о том, что ранее подводный крейсер выполнил первый испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракетой морского базирования "Булава". Он был совершен из акватории Белого моря по полигону "Кура". После этого "Князь Владимир" произвел испытательную торпедную стрельбу по надводной цели. Все действия подводного крейсера обеспечивали силы Беломорской военно-морской базы Северного флота.

"Князь Владимир" - атомный подводный крейсер стратегического назначения. Построен по усовершенствованному проекту "Борей-А", принадлежит к четвертому поколению подводных атомоходов.

Светлана Цыганкова