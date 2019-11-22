Образец №10: самый ранний из сохранившихся АК-47 показали на видео

В Сети появилось видео с десятым образцом АК-47.
Концерн "Калашников" в рамках юбилейного проекта обнародовал видео с самым ранним образцом АК-47.
Конструкция этого видавшего виды автомата соответствует всем изначальным конкурсным параметрам.
Масса оружия - 4,3 килограмма, общая длина - 870 миллиметров, длина ствола - 415 миллиметров.
Имеет газоотводную автоматическую систему. Ствол запирается поворотным затвором.
Принят на вооружение в 1949 году.
Напомним, 10 ноября 2019 года легендарному конструктору Михаилу Тимофеевичу Калашникову исполнилось бы 100 лет. Его детище - АК-47 стал самым массовым автоматом в мире.
По своей надежности и боевым характеристикам он по сей день считается непревзойденным.
Олег Корякин