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Российская газета

Образец №10: самый ранний из сохранившихся АК-47 показали на видео

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В Сети появилось видео с десятым образцом АК-47.

Концерн "Калашников" в рамках юбилейного проекта обнародовал видео с самым ранним образцом АК-47.

Конструкция этого видавшего виды автомата соответствует всем изначальным конкурсным параметрам.

Масса оружия - 4,3 килограмма, общая длина - 870 миллиметров, длина ствола - 415 миллиметров.

Имеет газоотводную автоматическую систему. Ствол запирается поворотным затвором.

Принят на вооружение в 1949 году.

Напомним, 10 ноября 2019 года легендарному конструктору Михаилу Тимофеевичу Калашникову исполнилось бы 100 лет. Его детище - АК-47 стал самым массовым автоматом в мире.

По своей надежности и боевым характеристикам он по сей день считается непревзойденным.


Олег Корякин

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  • В новости упоминаются
Продукция
АК-74 "Калашников"
Компании
Концерн Калашников
Персоны
Калашников Михаил
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