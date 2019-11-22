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Российская газета

Новую российскую систему противодействия дронам представили в ОАЭ

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Источник изображения: Илья Питалев / РИА Новости

Новейший комплекс противодействия беспилотникам "Рубеж-Автоматика" был представлен на международном авиасалоне Dubai Airshow 2019. Одна из особенностей разработки - интеллектуальная система управления, которая может деактивировать дроны без участия человека, сообщает госкорпорация Ростех.

Впервые презентованная потенциальным заказчикам система может применяться в городских или полевых условиях, размещаться как на открытых площадках, так и на крышах зданий. На развертывание комплекса уходит не более 5 минут, он может работать в автоматическом или ручном режиме. В его состав входят радиолокационное и оптико-электронное оборудование для обнаружения объектов, средства радиотехнической разведки и адаптивные средства радиоэлектронного подавления. Уже создан опытный образец новейшей системы.

- В передовых комплексах, таких как "Рубеж-Автоматика", используются "интеллектуальные" технологии, минимизирующие роль человека и человеческий фактор. Они основаны на уникальных алгоритмах, которые при условии адаптации комплексов к особенностям объектов не нарушают работу окружающего коммуникационного и навигационного оборудования, поэтому могут безопасно использоваться в аэропортах, в городских условиях, на высокотехнологичных промышленных объектах, - пояснил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

На выставке были представлены и другие российские разработки, способные защищать объекты от беспилотников. В том числе - "Сапсан-Бекас", "Купол-ПРО", "Пищаль-ПРО" и прочие.


Майя Бирюкова

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