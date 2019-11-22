Россия выдвинула Турции условие покупки Су-35

Россия продаст Турции истребитель четвертого поколения Су-35 при условии покупки страной истребителя пятого поколения Су-57, сообщил Defense News на выставке Dubai Airshow 2019 директор по международному сотрудничеству "Ростеха" Виктор Кладов.

"Турция очень сосредоточена на приобретении современных аэрокосмических технологий. Они работают над собственным самолетом. Они хотят развивать свои самолеты, и у нас есть предварительные переговоры, касающиеся Су-35, при условии, что Турция планирует приобрести Су-57. Почему бы и нет? И непосредственный интерес возник после того, как США объявили об отмене планов по поставкам [Турции американского истребителя пятого поколения] F-35", — сказал менеджер.

Кладов отметил, что у России с Турцией никогда не было переговоров, затрагивающих исключительно вопрос продажи Су-57.

Отвечая на вопрос о содействии в создании Анкарой собственного истребителя пятого поколения TF-X, менеджер указал на то, что Москва могла бы помочь с двигательной установкой либо стать полноценным партнером. По мнению Кладова, для этого необходимо знать конкретные характеристики, предъявляемые Турцией к самолету, и "размер рынка".

В ноябре на выставке Dubai Airshow 2019 Россия представила комплексы "Репеллент", "Сапсан-Бекас", "Рубеж-Автоматика", "Купол", "Луч" и "Пищаль", предназначенные для противодействия малоразмерным беспилотным летательным аппаратам (БПЛА).

Dubai Airshow 2019 проходит с 17 по 21 ноября в Дубае (ОАЭ).