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WarSpot

Марокко меняет "Газели" на "Апачей"

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Армия Марокко может вооружиться новейшей модификацией американского ударного вертолёта. Вчера, 20 ноября, портал janes.com сообщил о том, что Государственный департамент США одобрил запрос Минобороны Марокко на 36 вертолётов AH-64E Apache Guardian.

Потенциальная сделка, включающая в себя 36 вертолётов AH-64E Apache Guardian, комплект вооружения, дополнительного оборудования и обучения, оценивается в $4,25 млрд. Планируется, что новые ударные вертолёты заменят на вооружении армии Марокко 24 вертолёта Aerospatiale SA342L Gazelle, эксплуатируемые с 1978 года.

Ударный вертолёт AH-64E Apache Guardian

Источник изображения: janes.com

Ударный вертолёт McDonnell Douglas AH-64 Apache был принят на вооружение армии США в 1984 году и прошёл боевое крещение в декабре 1989 года во время американского вторжения в Панаму. По состоянию на 2014 год "Апач" являлся одним из наиболее распространённых ударных вертолётов в мире: за время производства выпущено более 2000 единиц, которые состоят на вооружении армий США, Японии, Израиля, Египта, Нидерландов и многих других стран.

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Страны
Египет
Израиль
Марокко
Нидерланды
Панама
США
Япония
Продукция
AH-64
Компании
Aerospatiale
Airbus Helicopters
MD Helicopters
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