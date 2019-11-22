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Газета.ru

К России не повернемся: Зеленский не поддержал Коломойского

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Зеленский прокомментировал слова Коломойского о мире с Россией

Владимир Зеленский резко высказался по поводу недавнего заявления олигарха Игоря Коломойского о том, что Киеву стоит сблизиться с Москвой. Украинский лидер считает, что внешнеполитический курс страны должен определять он, а не "любой бизнесмен". Слова Коломойского спровоцировали активное обсуждение в СМИ, поскольку, согласно расхожему мнению, он имеет влияние на главу государства.

Внешнеполитический курс Украины должен обозначать глава государства, а не "любой бизнесмен", заявил президент Владимир Зеленский. Таким образом политики прокомментировал недавнее интервью украинского олигарха Игоря Коломойского, в котором тот заявил, что стране нужен "разворот в сторону России".

"Я хотел бы, чтобы я как президент думал о международных отношениях и векторе Украины все же, а не любой бизнесмен. Мне кажется, что это правильно. Я, правительство, общество - это решение все же государственное", - приводит слова украинского лидера издание "Украинская правда".

Незадолго до этого в офисе президента напомнили, что Коломойский не представляет Зеленского и у него нет полномочий говорить от имени Украины.

В интервью американской газете The New York Times 13 ноября Коломойский сделал несколько резонансных заявлений. В том числе он высказался за прекращение вооруженного конфликта на востоке Украины и восстановление отношений с Россией. Бизнесмен решил, что травмы, которые боевые действия в Донбассе нанесли украинским гражданам, быстро уйдут в прошлое.

Что касается отношений с Москвой, в этом олигарх тоже нашел свою выгоду. Он выразил мнение, что Москва готова выделить Киеву $100 млрд. Коломойский подчеркнул, что российское финансирование способно заменить Украине кредиты Международного валютного фонда. "Мы возьмем $100 млрд у россиян. Я думаю, что они хотели бы дать это нам сегодня. Какой самый быстрый способ решить проблемы и восстановить отношения? Только деньги", - сказал бизнесмен.

Коломойский уверен, что США просто используют его страну для ослабления своего геополитического соперника - России.

По его мнению, Вашингтон хочет, чтобы Украина вела "войну против России до последнего украинца". "Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать. А вы (Соединенные Штаты. - "Газета.Ru") заставляете нас воевать и даже не даете нам денег на это", - возмутился украинский миллиардер.

Коломойский не первый раз призывает Киев к смягчению политики в отношении Москвы. Еще в августе он советовал властям Украины снять санкции ради урегулирования конфликта в Донбассе.

Олигарх выразил мнение, что такие меры смогли бы разрешить спорные моменты и помогли Киеву "вернуть свои земли". "Если мы отработаем механизм уступок - наша земля в обмен на санкции, - значит, это работает", - подчеркнул Коломойский.

При этом российская сторона неоднократно заверяла, что не является стороной конфликта на юго-востоке Украины, боевые действия в Донбассе ведутся между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).

Коломойский - один из самых богатых людей Украины. Его состояние оценивают примерно в $1,4 млрд. Сами украинцы неоднократно обвиняли бизнесмена в покровительстве Зеленскому. Один из поводов для спекуляций на эту тему - тот факт, что люди из окружения олигарха вошли в политическую команду президента. Так, главой администрации (позже преобразованной в офис) украинского лидера стал личный адвокат Коломойского Андрей Богдан. В конце мая должность главы Службы безопасности президента занял долгое время работавший телохранителем олигарха Максим Донец.

Сам Коломойский отрицает, что оказывает на главу Украины какое-либо влияние. Бизнесмен не раз отмечал, что СМИ рисуют его в образе своеобразного монстра.

"Меня представляют неким "мастером Зеленского", кем-то, кто строит апокалиптические планы. Я могу начать делать это по-настоящему", - предупредил олигарх.

Тем не менее, несмотря на заверения самого бизнесмена, его взаимодействие с Зеленским все равно беспокоит США. Чрезмерное влияние Коломойского на украинского лидера отмечала бывшая советница Белого дома Фиона Хилл. Сотрудник Госпеда Джордж Кент, в свою очередь, называл олигарха "человеком с плохой репутацией", который способен навредить президенту Украины.


Кристина Сизова

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Россия
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Украина
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