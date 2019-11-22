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Газета.ru

"Опасения беспочвенны": в Кремле прокомментировали видео казни сирийца

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В Кремле прокомментировали опубликованное в СМИ видео убийства сирийца

Жестокое убийство человека в Сирии в 2017 году никак не связано с российской военной кампанией в этой стране, заявили в Кремле. Там также отметили, что администрации президента ничего не известно о преступлениях наемников российских частных военных компаний. Таким образом там прокомментировали опубликованный накануне материал российского СМИ о том, что один из участников преступления - россиянин.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что жестокое убийство человека в Сирии, совершенное в 2017 году, не имеет отношения к российской военной операции в арабской республике. Таким образом он прокомментировал появившийся в интернете ролик, на котором запечатлен момент расправы над мужчиной.

"В данном случае какие-то репутационные опасения абсолютно беспочвенны: это не имеет абсолютно никакого отношения к российским военным, что бы там ни публиковалось", - заверил Песков. По его словам, пока нельзя судить даже о том, что один из участников этого преступления - россиянин.

Представитель Кремля признал, что пока не успел посмотреть этот видеоролик.

Кроме того, он отрицательно ответил на вопрос, знают ли в Кремле о преступлениях частных военных компаний (деятельность ЧВК запрещена российским законодательством), военнослужащим одной из которых некоторые СМИ приписывают участие в этом инциденте.

Как утверждает Песков, это не предмет компетенции администрации президента. Вопрос о перспективах расследования этого инцидента российскими следственными органами он переадресовал в соответствующие структуры.

Песков обратил внимание, что президент России Владимир Путин не принимает никаких решений, связанных с работой такого рода компаний в Сирии. "Я могу говорить только о деятельности российских Вооруженных сил и их подразделений, которые действуют в соответствии с приказами Верховного главнокомандующего", - подчеркнул он.

Причиной такого обсуждения стало опубликованное накануне "Новой газетой" сообщение, что она нашла предполагаемых участников видео с жестокой казнью человека в Сирии в 2017 году. Эти кадры впервые появились в сети два года назад. На них несколько человек, которые разговаривают по-русски, избивали мужчину в гражданской одежде. Лица преступников были закрыты. Уже в ноябре 2019 года появилось продолжение записи. На видео неизвестные люди расчленяют избитого мужчину, а затем подвешивают тело вверх ногами, обливают бензином и поджигают.

По информации издания Jesr Press, убитым оказался Мохаммед Таха Исмаил Аль-Абжула, дезертировавший из сирийской армии.

Там отметили, что жестокое видео сняли на месторождении Шаир, откуда в 2017 году боевиков "Исламского государства" (ИГ, запрещена в России) вытеснили наемники.

В конце видео в кадре оказался мужчина без маски. Как пишет "Новая газета", с помощью сервиса FindClone ее журналисты нашли предполагаемую страницу этого человека в соцсети "ВКонтакте". Подозрения в убийстве пали на некого Станислава Д. По данным издания, он служил в разведке "группы Вагнера". В статье указано, что скриншот с видео отправили его супруге и спросили, узнает ли она человека на кадре. "Вы, наверное, ошиблись", - ответила она изданию. Там указали, что после этого она закрыла профиль.

"Других участников видео сможет при желании установить официальное расследование в России. "Новая газета" готова передать материалы в прокуратуру, Следственный комитет и МВД", - подчеркнули в материале.

Некоторые СМИ считают, что ЧВК Вагнера принадлежит российскому бизнесмену Евгению Пригожину, хотя сам он это отрицает. Различные издания сообщали, что эта компания якобы присутствует в Ливии, Судане, Мозамбике, ЦАР и других странах.

В конце прошлого года о законности работы ЧВК рассказал во время пресс-конференции сам Владимир Путин. Трансляцию его выступления вел Первый канал.

"Если они что-то нарушают, Генпрокуратура должна дать правовую оценку, если нет - вправе работать и продавливать свои бизнес-интересы в любой точке планеты", - сказал российский лидер.

Официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной после выступления Путина сообщил об отсутствии данных о противоправных действиях со стороны упомянутой компании.

Песков, в свою очередь, заявил, что российское законодательство не предусматривает ЧВК на территории страны. "Все говорят о некоей ЧВК некоего Вагнера, но дело в том, что у нас нет в законодательстве такого положения [о частных военных компаниях]", - отметил представитель Кремля.


Кристина Сизова

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Страны
Ливия
Мозамбик
Россия
Сирия
Судан
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ИТ
ЧВК
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