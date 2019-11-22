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Российская газета

В Крыму впервые провели учения морской военной полиции

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Источник изображения: Юлия Крымова/РГ

В Севастополе состоялись первые учения подразделений морской полиции, созданной на военных флотах России в этом году.

По легенде учений в одной из бухт Севастополя началась погрузка военной техники на десантный корабль. Диверсионная группа на скоростных катерах предприняла попытку подойти с моря, чтобы обстрелять колонну и вывести корабль из строя. Подразделения морской полиции перехватили диверсантов, используя быстроходные лодки БЛ-680, штатное вооружение и боевую поддержку с берега.

В учениях были также задействованы БТР-80 и бронеавтомобили "Рысь".

- Мы стали свидетелями практических показных занятий с личным составом взвода морской военной полиции и взвода военной полиции в составе бригады морской пехоты, - рассказал начальник управления обеспечения правопорядка и охраны главного управления военной полиции Минобороны России, полковник Александр Попов.

По его словам, тактический эпизод был проведен в рамках учебно-методического сбора руководителей органов военной полиции, который впервые состоялся на Черноморском флоте. Обучение прошли 35 командиров.

Подразделения морской военной полиции были созданы в конце 2018 года, за прошедший год их укомплектовали личными составом, обеспечили техникой, плавсредствами.

- Военная полиция появилась в 2012 году, за семь лет ни у кого не осталось сомнений в ее необходимости, - сообщил Попов. - Теперь руководство минобороны приняло решение сформировать подразделения морской полиции, командующие флотов его поддержали. Главная задача этих подразделений - поддержание правопорядка и воинской дисциплины в акватории в пунктах базирования флота.

Он отметил, что в отличие от других спецподразделений, морская полиция создана специально, чтобы бороться с правонарушениями военнослужащих на флотах.

- Сегодня были показаны действия на военных учениях или при ведении боевых действий. В мирное время подразделения морской полиции патрулируют акваторию и не допускают правонарушения. Они могут также взаимодействовать с органами внутренних дел, противодиверсионными силами, - добавил Попов.


Юлия Крымова (Севастополь)

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