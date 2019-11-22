ФСБ ответила на заявление Украины об "угробленных" россиянами кораблях

Российская сторона передала Украине ее военные корабли в нормальном состоянии, что подтверждает видеозапись. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ сообщил ТАСС.

- В ответ на заявление командующего ВМФ Украины Игоря Воронченко об "угробленных" россиянами возвращенных Украине бронекатерах "Никополь" и "Бердянск", а также буксира "Яны Капу" со "снятыми плафонами, розетками и унитазами" Центр общественных связей ФСБ России публикует видеокадры внешнего и внутреннего состояния судов в момент их передачи украинской стороне, а также процедуры подписания актов приема-передачи, - отметили в ведомстве.

В ФСБ подчеркнули, что на видеозаписи отчетливо видно, что катера и буксир переданы украинской стороне в нормальном состоянии и с исправной сантехникой.

- Если за время перехода от берегов Крыма до Очакова украинская сторона сумела "угробить" суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской стороны, - заключили в спецслужбе.

Напомним, в понедельник, 18 ноября, Москва передала украинской стороне три корабля ВМС Украины, которые были задержаны в районе Керченского пролива за нарушение границы в ноябре 2018 года​​​. Командующий ВМСУ, адмирал Игорь Воронченко раскритиковал состояние судов, пожаловавшись на то, что "россияне их угробили" и с них снято оборудование, даже плафоны и розетки.

Алексей Вакуленко (Симферополь)