Шесть ведомств получат право сбивать или сажать дроны

Госдума приняла в окончательном чтении законопроект, наделяющий сотрудников ряда ведомств полномочиями пресекать полет беспилотников.

Новшества вводятся для предотвращения использования беспилотных воздушных судов, для обеспечения безопасности граждан и объектов инфраструктуры.

Принятый закон наделяет новыми полномочиями ФСБ России, ФСО России, МВД России, СВР России, Росгвардию и Федеральную службу исполнения наказания (ФСИН). Последнее из перечисленных ведомств добавилось в список в рамках второго чтения.

Пресекать полет дрона можно будет посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотными воздушными судами, а также повреждения или уничтожения таких судов.

Представители правоохранительных органов и спецслужб, в числе прочего, смогут забирать пульты управления и самостоятельно сажать беспилотники в случае, если они представляют угрозу для людей.

Необходимость изменений авторы аргументировали тем, что количество полетов беспилотников в воздушном пространстве России неуклонно растет, и все активнее их берут на вооружение террористы и экстремисты.

Как ранее заявлял глава Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, нововведения не предусматривают новых запретов или ограничений на использование дронов, и действующий порядок использования воздушного пространства никто менять не собирается. "Главная цель нашего законопроекта - сделать массовое использование беспилотников максимально безопасным", - заверил Пискарев, который стал одним из авторов инициативы.

По его словам, нововведения особенно актуальны при проведении культурно-массовых мероприятий, при обеспечении безопасности на объектах энергетической и транспортной инфраструктуры.

Татьяна Замахина