Israel Shipyards разработает эскизный проект корвета следующего поколения для ВМС Израиля

ЦАМТО, 21 ноября. Израильская компания Israel Shipyards Ltd. объявила 13 ноября о подписании с Минобороны Израиля контракта на разработку эскизного проекта корвета следующего поколения "Решеф" (Reshef) для ВМС страны.

Новый корвет, предназначенный для замены состоящих на вооружении ВМС Израиля корветов класса "Саар 4.5" (SA'AR 4.5) и эксплуатирующихся более 20 лет, должен успешно противостоять существующим и перспективным вызовам и угрозам.

Как предполагается, корабли класса "Решеф" будут разработаны на базе испытанного проекта S-72 разработки Israel Shipyards Ltd. и значительно расширят возможности израильского флота по ведению боевых действий, а также обеспечат надежную защиту исключительной экономической зоны (ИЭЗ), морских месторождений нефти и газа, расположенных в территориальных водах Израиля. Все боевые системы на борту нового корабля будут производиться израильской оборонной промышленностью.

Сообщение о контракте сопровождалось компьютерным изображением корабля проекта "Решеф", судя по которому, приоритетное значение будет отдано средствам противовоздушной обороны и противокорабельной борьбы. Так, корвет будет оснащен 76-мм артиллерийской установкой в носовой части, двумя дистанционно управляемыми модулями вооружения и, предположительно, двумя пусковыми установками ракет "Спайк NLOS" и двумя четырехконтейнерными ПУ противокорабельных ракет. Также предполагается размещение на борту восьмиконтейнерной ВПУ.

Сроки разработки корвета "Решеф" не раскрываются, но, по оценке Jane's Defence Weekly, маловероятно, что они будут приняты на вооружение в ближайшие 10 лет, поскольку в настоящее время ведется модернизация корветов класса "Саар 4.5" с их оснащением усовершенствованной облегченной многоцелевой РЛС EL/M-2258 ALPHA (Advanced Lightweight Phased Array) разработки IAI-Elta.

Israel Shipyards Ltd. является одним из крупнейших частных судостроительных и судоремонтных предприятий в Восточном Средиземноморье. На предприятии работает около 500 человек, в том числе более 35 инженеров в конструкторском отделе.

Сообщение о разработке нового корвета последовало за сделанным 6 ноября Министерством обороны Израиля заявлением о подписании контракта с Israel Shipyards Ltd. на строительство плавучего дока общей стоимостью 90 млн. шекелей (25,8 млн. долл.). Он будет использоваться для достройки и регулярного технического обслуживания кораблей и подводных лодок ВМС Израиля. В релизе Министерства обороны также было указано, что компания Israel Shipyards будет руководить проектированием и строительством перспективных военных кораблей, которые заменят устаревшие модели, построенные в 1980-х и 1990-х гг.