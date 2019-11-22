Инженеры ЦВО получили новейший многоцелевой прокладчик дорог КРВД

ЦАМТО, 21 ноября. Инженерную бригаду ЦВО, дислоцированную в Башкортостане, оснастили новейшим многоцелевым прокладчиком дорог КРВД.

Прокладчик КРВД предназначен для оперативного развертывания временных дорог на труднопроходимых и заболоченных участках местности, а также при оборудовании подходов к мостам и переправам.

Комплекс способен уложить два полотна и создать 100 м дороги шириной около пяти метров. Полотно укладывается как на подготовленные участки заболоченной местности (гать), так и на грунты, подверженные наводнению, при этом обеспечивая проходимость колесной и гусеничной техники весом до 60 т. Работы по укладке и сборке дорожного полотна занимают пять минут, полностью автоматизированы и не требуют применения рабочей силы.

Новая техника существенно увеличит возможности подразделений при выполнении поставленных задач во время сильных ливней или работы в болотистой местности, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.