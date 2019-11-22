"Сантехника исправна": кто снял унитазы с кораблей Украины

В ФСБ опровергли обвинения Украины о состоянии переданных судов

Россия передала Украине военные корабли ВМСУ в нормальном состоянии и с исправной техникой, заявили в ФСБ. Там открестились от всех обвинений Киева в том, что Москва сняла с судов плафоны, розетки и унитазы. Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал провести расследование по этому вопросу и потребовать от России вернуть все оборудование.

Три военных корабля, которые были задержаны в России год назад, Москва передала Украине 18 ноября в нормальном состоянии и с исправной сантехникой, говорится в заявлении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России, поступившем в ТАСС.

Таким образом ведомство ответило на высказывание командующего ВМФ Украины Игоря Воронченко об "угробленных" россиянами возвращенных Украине бронекатерах "Никополь" и "Бердянск" и буксире "Яны Капу", на которых якобы "сняты плафоны, розетки и унитазы".

После таких обвинений ЦОС ФСБ России опубликовал видеокадры внешнего и внутреннего состояния судов в момент их передачи украинской стороне. На них три корабля сначала показаны крупным планом с разных ракурсов, а затем следуют кадры внутренней части. В рубке одного из кораблей находится икона. В объектив также попал шильдик "Сделано в СССР". Кроме того, показаны каюты, камбуз и гальюн. Каких-либо видимых повреждений на кадрах не видно.

"На кадрах хорошо видно, что катера и буксир переданы украинской стороне в нормальном состоянии и с исправной сантехникой. Если за время перехода от берегов Крыма до Очакова украинская сторона сумела "угробить" суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской стороны", - подчеркнули в ФСБ.

Видео ФСБ заканчивается процедурой передачи кораблей, в том числе подписанием актов приема-передачи. На заключительных кадрах россияне и украинцы прощаются. Российская сторона пожелала людям, принимавшим корабли, "всего доброго". Один из представителей Украины на прощание махнул рукой.

Накануне Воронченко заявил, что за время пребывания кораблей в России с них сняли все оборудование, в том числе плафоны, розетки и унитазы. По его словам, судна даже они не могут идти своим ходом. "Россияне их угробили", - возмутился командующий ВМС Украины.

По его словам, правоохранители проведут необходимые следственные действия, чтобы оценить состояние кораблей.

После этого президент Украины Владимир Зеленский осмотрел вернувшиеся корабли в порту Очакова (Николаевская область). Он пообещал, что Киев проанализирует их состояние и потребует от Москвы вернуть все недостающие элементы их оборудования.

По данным агентства "Интерфакс-Украина", вместе с украинским лидером корабли встречали 17 служивших на них моряков, которые в сентябре вернулись из-под ареста в России на Украину.

"На кораблях частично не хватает оборудования. Мы говорили с адмиралом, и некоторые вещи я не могу сказать, но не хватает части вооружения. Я увидел состояние, будет расследование. Мы обязательно обратимся к российской стороне, чтобы она вернула все, что там было", - заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что судна будут ремонтировать около трех месяцев, а затем они вновь вернутся в строй.

Москва вернула украинской стороне три военных корабля 18 ноября. Передача произошла в нейтральных водах Черного моря, в 30 км от мыса Такиль. Российские дипломаты пояснили, что пошли на это, поскольку суда больше не нужны следственным органам как вещественные доказательства.

Что касается недостатка в вооружении, газета "Коммерсантъ" еще 15 ноября описывала, на каких условиях Россия передаст Украине ее корабли. Как отмечали источники издания, Москва запланировала вернуть Киеву суда со штатным вооружением, но без боеприпасов. Они пояснили, что личное оружие украинских моряков, рации и судовые документы до сих пор фигурируют в качестве вещественных доказательств в уголовном деле, поэтому должны оставаться в России.

Эти корабли были задержаны в России 25 ноября 2018 года при попытке незаконного пересечения госграницы. Они вошли в Керченский пролив и не реагировали на обращения российских пограничников. К тому же, экипажи совершали опасное маневрирование. В результате моряки и суда были арестованы. Украинцы вернулись на родину 7 сентября в рамках обмена заключенными между двумя государствами.

Кристина Сизова