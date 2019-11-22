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Пресс-секретарь Кремля: мы не можем согласиться с претензиями Эстонии (Interia, Польша)

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Пешеходный пункт пропуска "Нарва-2" на эстонско-российской границе
Пешеходный пункт пропуска "Нарва-2" на эстонско-российской границе.
Источник изображения: © РИА Новости, Сергей Степанов

Эстонские политики говорят о возвращении в состав страны полученных по Тартускому мирному договору 1920 года земель, которые в 1940-е годы отошли к СССР. Россия отметает все требования. Читатели недоумевают, почему маленькая Эстония провоцирует Россию, и подозревают, что за этим могут стоять США.

Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу (Urmas Reinsalu) заявил во вторник, что он не видит перспектив для ратификации договора о границе с Россией из-за расхождения позиций по Тартускому мирному договору 1920 года. Ранее о территориях, которые россияне не вернули Эстонии, вспоминал министр внутренних дел и вице-премьер Март Хельме (Mart Helme).

В среду пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя высказывания эстонских политиков на тему Тартуского договора, подчеркнул, что территориальные претензии Таллина неприемлемы и Москва согласиться на них не может.

Эстония - единственный член НАТО, не ратифицировавший договор о границе с Россией. Она была последней из стран Балтии, которая после распада СССР подписала с Москвой документ на эту тему. Спорным пунктом стал, в частности, текст эстонской преамбулы к нему: в нем содержалась отсылка к заявлению парламента Эстонии от 1992 года, в котором говорилось о бесправной аннексии СССР эстонских земель.

Россия хочет гарантировать отсутствие территориальных претензий

В 2012 году по требованию Москвы в договоры о границе добавили пункт об отсутствии взаимных территориальных претензий. Речь шла о возможных спорах на тему земель, которые Эстония получила в рамках Тартуского мирного договора. Эти территории (на восточном берегу Нарвы и в Печорском районе Псковской области) после 1940 года СССР оставил с российской стороны границы. Сейчас она проходит по лини, разделявшей советские республики, а не так, как это предполагал Тартуский договор. Россия считает, и о такой позиции напоминает ее МИД, что этот документ утратил силу после вступления Эстонии в состав Советского Союза.

Комментарии читателей

Driver: Мне нравится риторика России: в теме Крыма исторические границы учитывались, а в случае Эстонии история не имеет значения. Россия принимает во внимание только то, что ей выгодно.

Obam: То, что Россия рухнет, это понятно, но сколько еще придется разгребать после нее бардак, вот вопрос.

Rychu: Россия никому не отдаст ни сантиметра своей земли. Она, скорее, займет новые территории…

zielony ludzik: Зачем дразнить медведя, сидя у него в клетке? Так, к сожалению, происходит, когда обретают влияние крайне правые силы, руководствующиеся эмоциями, а не логикой. При таком большом русском меньшинстве, как в Эстонии, туда в любой момент могут войти зеленые человечки и объявить референдум. Эта страна лишится очередных районов, а мир только будет сожалеть и осуждать.

R: Россия против Эстонии. Это будет столкновение медведя даже не с зайцем, а с хомяком. Ха-ха-ха.

Hista: В Эстонии 30% русских. Один звонок из Кремля местным славянским побратимам и будет второй Донбасс. В этой Эстонии во власти одни дебилы? Или они просто самоубийцы?

20 kT demokracji: Они принялись скандалить в тот момент, когда Альянс начал очередные учения по вторжению на территорию "потенциального противника". Значит, они не сами это придумали, а дядюшка Сэм (Третий рейх нашей эпохи) им велел.

V: Так и начинается пересмотр границ в Европе. Видимо, кто-то, сам находясь далеко, хочет войны в Европе. Там за океаном есть страна, которая постоянно занимается подстрекательством. Вы снова хотите увидеть Варшаву и всю остальную страну такими, как на фотографиях 1945 года? Пожалуйста.

Ww: Нужно быть совершенно чокнутым, чтобы провоцировать российские власти. Поэтому давно пора отказаться от НАТО и занять такую позицию, как Швейцария, направив деньги, которые мы тратим на военных, в пенсионный фонд и систему здравоохранения. Сотрудничество с Россией - залог безопасности, а с США - расходов и отсутствия гарантий.

No?: Пусть Эстония объявит России войну и завоюет территорию, тогда она получит новые земли. Правила простые и понятные.

Robert: Я жду, когда Китай напомнит о своих землях, занятых Россией.

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Швейцария
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