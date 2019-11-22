Госдума запретила продажу некоторых электронных устройств без российского ПО

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Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении закон о запрете продажи некоторых электронных устройств без предустановленного российского программного обеспечения (ПО). Закон вступает в силу с 1 июля следующего года.

Принятый Госдумой закон обязывает предустанавливать перед продажей на отдельные виды электронных устройств российское программное обеспечение. Речь идет о так называемых "технически сложных товарах", к ним могут отнести смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV. Они должны продаваться с заранее установленным российским программным обеспечением, чтобы избавить пользователей от необходимости ставить дополнительные приложения.

Полный список подпадающих под данный закон гаджетов, российского программного обеспечения для установки, а также сам порядок установки должно определить российское правительство.

Авторами инициативы стали депутаты Сергей Жигарев, Владимир Гутенев, Олег Николаев и Александр Ющенко.

В Госдуме заявили, что закон направлен на защиту прав потребителей, а также будет способствовать развитию российских ИТ-компаний и "поставит их в равную высококонкурентную среду" с зарубежными корпорациями.