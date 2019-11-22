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ТАСС

Арктические зенитные комплексы "Тор-М2ДТ" заступят на боевое дежурство под Мурманском

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Арктические комплексы ПВО "Тор-М2ДТ"
Арктические комплексы ПВО "Тор-М2ДТ".
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

Комплексы предназначены для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны в дивизионном звене

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Батарея арктических зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ" заступит в конце ноября на боевое дежурство в поселке Корзуново (Мурманская область). Об этом сообщили в четверг в Минобороны РФ.

"В Мурманской области заступит на боевое дежурство батарея уникальных арктических зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ" отдельной мотострелковой бригады Северного флота", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ уточнили, что официальная церемония заступления батареи арктических зенитных ракетных комплексов на боевое дежурство состоится 30 ноября.

Личный состав бригады прошел в этом году полный подготовительный курс в учебном центре и выполнил первые боевые стрельбы на военных полигонах в Астраханской области и в Арктике.

Сейчас в Мурманске уже несет службу дивизион этих комплексов, заступивший на боевое дежурство в августе.

"Тор-М2ДТ" - арктический вариант комплекса "Тор-М2". Предназначен для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны в дивизионном звене. Служит для прикрытия важных административных объектов, первых эшелонов сухопутных соединений от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, управляемых авиабомб, самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов.

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Страны
Россия
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Tор-М2
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