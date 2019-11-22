На Украине опубликован отчёт об объёмах импорта ядерного топлива

Источник изображения: Ровенская АЭС

На Украине опубликовали отчёт, в котором сообщается о том, где закупалось ядерное топливо для своих атомных электростанций. Напомним, что ранее в Киеве заявляли о цели по постепенному отказу от закупок ядерного топлива у России.

В отчёте сообщается, что за первые 9 месяцев года основные закупки пришлись, тем не менее, на Россию. Тепловыделяющих сборок российского производства импортировано на сумму почти в 158,5 млн долларов – 61,2%. Если выражать в абсолютных значениях, то это около 174,5 тонн ядерного топлива.

Остальное, как утверждается, Украина закупила в Швеции. Заявлено, что шведской продукции для АЭС закуплено на сумму примерно 100 млн долларов. Это около 141 тонны ядерного топлива.

Говоря о "шведском ядерном топливе", Украина имеет в виду тепловыделяющие сборки от компании Westinghouse. Весной 2014 года Украина заключила с этой компанией соглашение, на основании которого закупает ядерное топливо, производимое на территории Швеции. Это притом, что на данный момент Westinghouse является компанией, проходящей через процедуру банкротства.

Украинский "Энергоатом" продолжает использование западных тепловыделяющих сборок на реакторах советской разработки. Никого в украинском руководстве, судя по всему, не беспокоит тот факт, что этот не отвечает стандартам безопасности для энергоблоков эксплуатируемых атомных станций.