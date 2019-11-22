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Интерфакс-АВН

"Ростех" обсуждал с ОАЭ возможность поставок средств борьбы с дронами

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Комплекс "Сапсан-Бекас"
Комплекс "Сапсан-Бекас".
Источник изображения: Фото: "Ростех"

Москва. 21 ноября. ИНТЕРФАКС - "Ростех" и ведомства ОАЭ обсуждали возможность поставок систем противодействия беспилотникам, представленных на выставке Dubai Airshow, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"В ходе выставки обсуждались возможности поставок систем противодействия беспилотникам в интересах военных, полиции, министерства энергетики и промышленности ОАЭ. Кроме того, прошли переговоры с представителями крупных компаний ТЭК этой страны", - говорится в сообщении.

"С разработками корпорации ознакомились представители наследного принца Абу-Даби Мухаммеда Аль Нахайяна, министерства обороны ОАЭ, администрации аэропорта города Дубай", - сообщает "Ростех".

Среди представленных "Ростехом" систем называется комплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам "Рубеж-Автоматика" и линейка средств РЭБ в составе комплексов "Сапсан-Бекас", "Купол-ПРО" и "Пищаль-ПРО".

"Недавние террористические атаки на объекты нефтяной инфраструктуры в Саудовской Аравии наглядно показали, какую угрозу могут нести беспилотники, в том числе для промышленных и других гражданских объектов. Понимая существующую потребность, наши предприятия предлагают большую линейку средств борьбы с дронами различного спектра действия и ведут новые разработки в этой сфере", - сказал исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко, чьи слова приводятся в сообщении.

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