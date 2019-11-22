В Мурманской области развернут батарею арктических комплексов ПВО

Москва. 21 ноября. ИНТЕРФАКС - Батарея новых зенитных комплексов ближнего действия "Тор-М2ДТ" заступит 30 ноября на боевое дежурство в Мурманской области, сообщили в Минобороны РФ в четверг.

"В Мурманской области заступит на боевое дежурство батарея уникальных арктических зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ" отдельной мотострелковой бригады Северного флота", - говорится в сообщении.

Комплексы "Тор-М2ДТ" были специально разработаны для выполнения задач в условиях Арктики.

О поступлении этих комплексов на Северный флот ранее сообщил командующий флотом вице-адмирал Александр Моисеев.

В Минобороны России сообщали, что в середине июня на полигоне "Капустин Яр" (Астраханская область) расчеты зенитного ракетного дивизиона Северного флота провели первые боевые пуски из комплексов "Тор-М2ДТ". Обучение расчетов завершилось в учебном центре войск противовоздушной обороны Сухопутных войск.

"Тор-М2ДТ" (АО "Ижевский электромеханический завод "Купол", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначен для противовоздушной и противоракетной обороны на расстоянии до 15 км и на высоте до 10 км. Предназначен для войсковой ПВО.

"Тор-М2", на базе которого создан арктический вариант, стоит на вооружении Сухопутных войск РФ с 2015 года.

В январе замминистра обороны РФ Алексей Криворучко сообщил, что в этом году российская группировка в Арктике получит новые комплексы ПВО ближнего действия "Панцирь-СА", разработанные специально для суровых климатических условий.

Арктические варианты комплексов "Тор" и "Панцирь" впервые показали широкой публике на Параде Победы в Москве 9 мая 2017 года.

Россия за последние годы значительно усилила военную группировку в арктической зоне.

19 ноября командующий Северным флотом сообщил, что российские военные развернули в Арктике береговые ракетные комплексы (БРК) "Бастион" для прикрытия Северного морского пути.

"Береговые ракетные и артиллерийские войска надёжно стоят на охране Северного морского пути и российской Арктики. БРК "Бастион" показали свою высокую эффективность в ходе высокоширотных учений. Этим грозным современным оружием оснащены тактические группы Северного флота на архипелагах Новосибирские острова и Земля Франца-Иосифа", - сказал Моисеев, которого цитировала пресс-служба Северного флота РФ.

Минобороны РФ информировало, что за последние несколько лет в Арктике реконструировано почти два десятка аэродромов.