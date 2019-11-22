Песков прокомментировал видео казни дезертира сирийской армии

Опубликованный СМИ ролик казни дезертира сирийской армии не имеет отношения ни к российской операции в арабской республике, ни к российским военным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Во-первых, я не знаю, о чем идет речь, но судя по тому, что вы говорите "по всей видимости", "возможно" и так далее, в любом случае – я убежден, что это не имеет никакого отношения к российской военной операции в Сирии", – сказал Песков, передает РИА "Новости".

По его словам, "в данном случае какие-то репутационные опасения беспочвенны – это не имеет отношения к российским военным никакого, что бы там ни публиковалось.

Ранее СМИ сообщили, что несколько бойцов ЧВК Вагнера якобы могут быть причастны к казни дезертира из армии президента Сирии Башара Асада.

Алина Назарова