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Деловая газета "Взгляд"

Песков прокомментировал видео казни дезертира сирийской армии

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков.
Источник изображения: militarynews.ru

Опубликованный СМИ ролик казни дезертира сирийской армии не имеет отношения ни к российской операции в арабской республике, ни к российским военным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Во-первых, я не знаю, о чем идет речь, но судя по тому, что вы говорите "по всей видимости", "возможно" и так далее, в любом случае – я убежден, что это не имеет никакого отношения к российской военной операции в Сирии", – сказал Песков, передает РИА "Новости".

По его словам, "в данном случае какие-то репутационные опасения беспочвенны – это не имеет отношения к российским военным никакого, что бы там ни публиковалось.

Ранее СМИ сообщили, что несколько бойцов ЧВК Вагнера якобы могут быть причастны к казни дезертира из армии президента Сирии Башара Асада.


Алина Назарова

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Персоны
Башар Асад
Проекты
ЧВК
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