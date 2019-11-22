Гарант спокойствия: российские комплексы ПВО надежно защищают Иран

Зенитные ракетные комплексы С-200ВЭ "Вега-Э" российского производства в настоящее время продолжают выполнять задачи по охране воздушных рубежей Исламской Республики Иран.

Эти ЗРК дальнего радиуса действия были недавно продемонстрированы в ходе визита в эту воинскую часть главнокомандующего армией генерала Абдулрахима Мусави. Он посещал расположенную неподалеку авиационную базу, вооруженную истребителями F-4E Phantome II.

В фоторепортаже Fars можно увидеть пусковую установку 5П72ВЭ, саму зенитную ракету В-880Э, а также бетонные укрытия.

"Вега-Э" может уничтожать различные воздушные объекты на дальности до 240 км.

Максимальная высота поражения достигает 40 000 метров. Минимальная - 500 метров. При этом скорость цели может составлять до 1 200 м/с.

Стартовый вес ракеты достигает 7 100 кг, а масса осколочно-фугасной боевой части - 217 кг. Длина ракеты - 10 800 мм. Система самонаведения полуактивная - ракета летит на радиолокационный сигнал РЛС.

В настоящее время такие комплексы в Иране прошли модернизацию, которая улучшила их тактико-технические характеристики.

Также на фотоснимках можно увидеть мобильные ЗРК Improved Hawk, имеющие улучшенные возможности по борьбе с низколетящими целями.

С-200ВЭ активно применяются сирийскими силами ПВО, в феврале 2018 года его ракета сбила израильский истребитель F-16I Sufa.

Алексей Моисеев