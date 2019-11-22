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Газета.ru

"Это предрассудки": почему россиянок не берут в космос

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Источник изображения: gazeta.ru

Космонавт Серова ответила на заявление коллеги о женщинах в космосе

Россиянки не летают в космос из-за "сугубо мужских" требований к работе на орбите, собственной "приземленности" и менструальных циклов, считает космонавт Сергей Рязанский. Почему он не прав, "Газете.Ru" рассказала космонавт Елена Серова.

Российский космонавт Елена Серова прокомментировала слова космонавта Сергея Рязанского о том, почему российские женщины нечасто летают в космос.

"Я пришла в отряд космонавтов, когда у меня был малолетний ребенок. Что касается гормональных проблем, о которых было сказано, то это совершенно ни на что не влияет. Никто никогда ни под кого не подстраивался, - рассказала Серова "Газете.Ru". -

На самом деле у многих мужчин гормональный фон может меняться так, что они не отдают себе отчет, зачем делают некоторые вещи, при всем моем уважении к мужчинам.

Среди женщин бывают такие же проявления. Нельзя подводить всех под одни стереотипы. Что касается устойчивости к психологическим и вестибулярным перегрузкам, это абсолютная неправда, поскольку многие женщины гораздо легче это переносят, чем мужчины. Поэтому тут бы я поспорила".

По ее мнению, малое число женщин в российском отряде объясняется скорее традицией. "Еще с советских времен у нас сложилась негласная традиция, что есть определенные мужские профессии. Пошло это со времен войны, после которой сильно сократилось население, и женщин не пускали в мужские профессии, чтобы сохранить здоровье женщин.

Это предрассудки, которые, к сожалению, у нас укоренились,

- добавила космонавт. - У нас сейчас при отборе нет разных требований для женщин и мужчин. Но часто получается так, что женщины приходят в отряд, но не проходят по каким-то требованиям точно так же, как и мужчины. Проходят единицы".

Серова добавила, что за время своей экспедиции ее экипаж не получил ни одного замечания.

Ранее космонавт Сергей Рязанский в эфире программы "Просто о сложном" выразил уверенность, что российские женщины редко летают в космос из-за действующих в РФ сугубо мужских требований к работе на орбите и из-за своей "приземленности".

Ведущая передачи Софико Шеварнадзе спросила Рязанского, почему в космос летали только четверо россиянок и уже 50 американок. Космонавт ответил, что у мужчин физиология и гормональный уровень отличаются большей стабильностью, а их устойчивость к психологическим и вестибулярным воздействиям и перегрузкам выше, чем у женщин.

"Требования мужские, никто не будет подгонять под фазу цикла (менструального - "Газета.Ru") старт ракеты, выход в открытый космос или нештатную ситуацию", - объяснил Рязанский.

При этом, учитывая многочисленные полеты в космос астронавток NASA, Рязанский все же согласился, что на самом деле фазы цикла "не мешают совершенно".

Российские женщины не хотят летать в космос из-за ориентированности на семью, уверен Рязанский.

"Это мальчикам надо, задравши хвост, все время искать приключения, подвиги и так далее. Девочки более приземленные - семья, дети", - высказался он.

Сам Рязанский побывал в космосе дважды, совершил четыре выхода в открытый космос. Также выступает как мотивационный спикер и возглавляет организацию "Российское движение школьников".

Среди требований, предъявляемых Центром подготовки космонавтов - возраст до 35 лет, высшее образование по специальности из довольно обширного списка (от радиотехники до биологических наук). Приоритетом при отборе пользуются лица, имеющие опыт работы в авиационной или ракетно-космической отрасли России.

Физиологические требования к будущим космонавтам включают выносливость, силу, быстроту, ловкость, гибкость, специальную физическую подготовленность - устойчивость к воздействию неблагоприятных факторов космического полета (перегрузок, невесомости, гипоксии, вестибулярных раздражителей). Также важна бортовая физическая тренированность - способность эффективно использовать в полете бортовые тренажеры для физической тренировки.

В процессе психологического обследования анализируются типологические свойства высшей нервной деятельности, психомоторные качества, социально-психологические характеристики. Психологические качества претендентов оцениваются по результатам исследований, собеседований с претендентами, изучения документов, характеризующих их жизнедеятельность, изучения данных наблюдения психологами-экспертами за претендентами при прохождении ими иных видов отбора.


Алла Салькова

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